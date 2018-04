Dos morts en sortir de la via el vehicle en el que viatjaven a Vallgorguina

El conductor i la passatgera davantera d'un tot terreny, de 79 i 80 anys respectivament i veïns de Cornellà de Llobregat (Barcelona), han mort aquest diumenge en sortir de la carretera al quilòmetre 13,5 de la C-61, a Vallgorguina (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 13.19 hores i encara s'estan investigant les causes per les quals el tot terreny ha sortit de la via.

S'han activat cinc patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).