Detingudes dues persones que havien traslladat un narcopís del Raval a Sant Martí

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones per presumpte tràfic de drogues en un pis del número 85 del carrer Sardenya, al districte de Sant Martí, on havien traspassat un narcopís del Raval.

Segons ha informat aquest divendres la policia en un comunicat, la investigació va començar fa un mes en un pis de Ciutat Vella, on va saber gràcies a la col·laboració veïnal que es distribuïa cocaïna.

Durant aquesta investigació els detinguts es van traslladar del Raval a un pis del carrer Sardenya, on es va comprovar que continuaven amb la venda de drogues tant al domicili com als carrers del Raval.

Aquest dijous, la Guàrdia Urbana va realitzar un registre en aquest pis, on va decomissar 195 grams de cocaïna, 141 boles d'aquesta substància, 66 pastilles d'èxtasi, uns altres 500 grams d'altres substàncies estupefaents i 16.600 euros.

També hi van trobar 7 faixes que estaven preparades per transportar droga adherida al cos, una bicicleta elèctrica i altres elements per vendre estupefaents al carrer.