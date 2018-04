Dues acampades 'sine die' a la plaça Catalunya: una per la República i una altra pels drets de les persones

Des de fa 64 dies, una part de la plaça Catalunya està ocupada per més d'una desena de tendes amb banderes catalanes, independentistes i llaços grocs. Sota el nom "Acampada per la República", els concentrats reclamen la formació d'un Govern, l'alliberament dels presos polítics i el retorn de les persones exiliades. Però no són les úniques tendes que hi ha a la plaça Catalunya. Des de fa un parell de mesos, també hi ha una altra part que està ocupada per una trentena de tendes sota el nom "Acampada per drets" amb pancartes que demanen, entre altres, "Democràcia real".

Alguns participants diuen que les dues acampades van néixer al mateix moment i que després es van dividir, però altres apunten que una va portar a l'altra. En tot cas, les dues acampades conviuen a la plaça Catalunya des de fa temps i la previsió és continuar-hi 'sine die'. En cap dels casos està clar en quin moment acabarien les mobilitzacions. Quan es pregunta als que són allà per defensar la República, alguns integrants responen que l'acampada es deixarà de fer quan s'hagi investit un president i altres quan ja no s'actuï contra els polítics que van impulsar el Procés. Pel que fa als que reclamen una millora dels drets, entre els quals hi ha persones sense llar, reivindiquen l'accés a serveis bàsics com, precisament, l'habitatge.

L'oposició de l'Ajuntament de Barcelona ja ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que actuï davant les acampades. El PP ha exigit que es desallotgin, Cs ha qualificat la situació de "naufragi" i el PDECat ha sol·licitat que es doni una "resposta" a les persones sensesostre. El govern municipal ha confiat que les mobilitzacions siguin temporals i ha recordat que la competència de desallotjar les acampades correspon als Mossos. En paral·lel, l'equip de la Síndica de Greuges de Barcelona ha visitat aquest matí l'"Acampada per drets" i ha reiterat la seva preocupació per les persones sense llar que dormen al carrer.