Dues dones assassinades en un dia eleven a cinc les víctimes per violència masclista aquest any a l'Estat

Una dona de 73 anys ha estat assassinada a Caniles (Granada) presumptament per la seva parella, de 76 anys, que ja està detinguda. Seria la cinquena víctima mortal per violència masclista aquest 2020 i la segona en només un dia.

La Guàrdia Civil va rebre un avís dimecres a última hora de l'Hospital de Baza, on l'home es va dirigir, en estat de xoc, dient que havia comès un crim. Quan els agents van arribar al domicili familiar, van trobar el cadàver de la dona a la cuina amb un tall al coll. El matrimoni no tenia fills i a la Guàrdia Civil no li consten denúncies prèvies per maltractament. La víctima tampoc havia anat als serveis socials ni havia demanat assessorament sobre violència masclista.

Tot i que la parella no tenia fills, la dona sí que tenia un fill d'una relació anterior, amb qui l'Ajuntament ja ha contactat. La parella era molt coneguda al municipi: ell treballava com a agricultor i ella cuidava persones, però ara ja feia anys que estaven jubilats.

L'Ajuntament de Caniles, de només 4.000 habitants, ha fet un minut de silenci a la 13 h per mostrar "l'absolut rebuig" de tot el poble a la violència masclista.

Aquesta dona seria la víctima 1.038 per violència masclista des del 2003, quan van començar les estadístiques, i la cinquena des de principis d'any. Just aquest dimecres una altra dona de 43 anys ha estat assassinada per la seva parella a La Puebla de Almoradiel (Toledo). L'home ja està detingut.

Cap de les cinc assassinades el 2020 havia presentat una denúncia contra el seu agressor.