Dues capitals en plena pugna castellera

La Mare de Déu de la Mercè i Santa Tecla competeixen un cop cada any per organitzar la millor exhibició castellera de festa major. Les ciutats de Barcelona i Tarragona han eclipsat aquest cap de setmana l’actualitat castellera gràcies a dues exhibicions de gamma extra ben diferenciades. La plaça de Sant Jaume, a Barcelona, s’omple cada any de gom a gom, però l’índex de turistes per metre quadrat és francament elevat i això fa que, a la segona ronda de l’actuació, sigui complicat mantenir l’aforament. En canvi, la plaça de la Font és una de les més experimentades del panorama i, fins i tot sota un sol de justícia, manté l’expectació fins al final. A Tarragona els castells comencen puntuals mentre que a Barcelona ho fan un cop finalitza l’exhibició falconera. A Tarragona sobra l’experiència, a Barcelona s’ha optat per la figura d’un speaker que guia el públic després de cada castell.

Ja sigui al nord o al sud, el que és important són els castells. Els Minyons de Terrassa van recuperar-se a Barcelona dels deures que els havien quedat pendents, descarregar el dos emmanillat i fer un pas endavant amb els grans espadats. Els malves van exhibir tres construccions de gran bellesa estètica, es van apuntar la tripleta de castells de nou pisos i van atrevir-se amb el primer espadat de set del curs.

La Colla Joves Xiquets de Valls va voler posar la cirereta gràcies al seu dos de vuit sense folre però, amb dosos col·locats, van decidir desmuntar la torre i ja només van poder completar els dos castells bàsics de nou i el cinc de vuit. Després d’un inici d’any força irregular, els Castellers de Barcelona es plantaven a la plaça de Sant Jaume sense el bagatge dels grans castells. Van intentar en dues ocasions el tres de nou amb folre però l’estructura va fer llenya tots dos cops quan es disposaven a desmuntar-la.

A Tarragona els millors castells els va aconseguir la Colla Jove. Malgrat la caiguda del cinc de nou folrat ara fa tot just una setmana, van saber-se recuperar per fer un nou pas endavant. Els liles van coronar el seu primer tres de deu amb folre i manilles de la temporada, cosa que els iguala amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls i amb els Castellers de Vilafranca. L’èxit, però, no va ser complet i es van veure obligats a rebaixar pretensions després de desmuntar el quatre de nou amb folre i agulla. Van descarregar el nou de vuit però el pilar emmanillat va fer llenya després de l’aleta. Aquest cop sí, els Xiquets de Tarragona van apuntar-se el primer tres de nou amb folre descarregat. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau van optar per la clàssica de castells de vuit i els del Serrallo es van haver de conformar amb el cinc de set, ja que el dos va fer llenya abans de ser coronat.

Aquest cap de setmana també han sigut notícia el primer tres de nou amb folre descarregat dels Xiquets de Reus i el segon cinc de vuit de la temporada dels Moixiganguers. Els Castellers de l’Alt Maresme van fer un pas de gegant a Calella en descarregar d’una sola tacada els primers dos i set de set del seu historial.

Els Xiquets de Vila-seca van recuperar els galons dels set pisos en descarregar la primera construcció d’aquest nivell d’aquesta temporada, un tres que no assolien des del mes de novembre de l’any passat. Diumenge, els Capgrossos de Mataró van completar el quatre de nou amb folre a Esplugues, en el marc de la festa major de la vila del Baix Llobregat, i la colla local va aprofitar la cita per apuntar-se el primer dos de set del curs.