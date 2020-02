Dues dones assassinades a Granada i Lugo

Dues dones assassinades aquest cap de setmana a Granada i Lugo eleven a deu les víctimes per violència masclista a l’Estat aquest 2020. Deixen tres fills orfes. El ministeri d’Igualtat ha expressat la seva absoluta condemna i rebuig pels dos assassinats masclistes.

Dissabte a la tarda la policia va detenir a Lugo un home acusat d’haver matat la seva parella, una dona de 49 anys que tenia dos fills, un dels quals menor d’edat. La mare de la víctima havia alertat divendres a la nit que havia trobat la seva filla morta a casa i que presentava ferides d’arma blanca al coll. L’home passarà avui a disposició judicial.

La segona víctima en menys de 24 hores vivia a Granada amb la seva filla. Mestra, de 39 anys, havia canviat d’escola feia dos anys i ara era coordinadora d’igualtat al centre educatiu on treballava. No podrà continuar lluitant més pels drets de les dones: el jove de 24 anys amb qui mantenia una relació, que en un primer moment va fugir, va acabar entregant-se en dependències de la Guàrdia Civil i va confessar que la va matar amb una arma blanca. Va ser el pare de la víctima qui va trobar el cadàver. En cap dels dos casos hi havia antecedents per violència masclista.

Amb elles, ja són 1.042 dones les assassinades per les parelles o exparelles des del 2003, quan va començar el recompte oficial. “Només juntes i amb determinació podrem continuar fent polítiques feministes per sobreviure i posar fi a aquest flagell que ens mata només per ser dones”, va dir la titular d’Igualtat, Irene Montero, que va destacar la importància de l’educació perquè la societat “acompanyi, cuidi i eduqui” els nens i nenes des de petits perquè no hi hagi ni un crim més.

La delegada del govern espanyol en aquesta matèria, Victoria Rosell, va deixar clar que “no són casos aïllats”, sinó que es tracta d’un “problema estructural” que neix de la històrica desigualtat entre homes i dones, i va avisar, en un missatge implícit a Vox, que “dubtar sistemàticament de les denunciants i retallar en recursos desprotegeix les víctimes”.