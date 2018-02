Dues persones ferides per un incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat

260x366 Dos camions dels Bombers treballant en l'incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat Dos camions dels Bombers treballant en l'incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Dues persones han resultat ferides, un d'elles greu, a causa d'un incendi que hi ha hagut aquest aquest dissabte al matí en un habitatge del carrer Mas, número 50, al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. Un home de 28 anys ha estat evacuat amb cremades greus a l'Hospital de la Vall d'Hebron pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'altre ferit, de 29 anys, ha patit una intoxicació menys greu per fum i ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi. El foc ha afectat el tercer pis de l'immoble, un edifici de quatre plantes, i ha cremat per complet la cuina i parcialment el menjador, mentre que tota la resta del pis quedat afectada per fum i temperatura.

Els bombers han rebut l'avís a les 07.12 i han mobilitzat cinc dotacions, que han pogut donar el foc per controlat al cap de mitjà hora. Després de revisar l'estructura de l'edifici i descartar afectacions estructurals, l'incendi s'ha donat per extingit a les 08.30. Com a mesura preventiva s'han desallotjat els cinc veïns de l'immoble, que han pogut tornar a casa un cop els bombers n'han comprovat la seguretat. A més dels bombers, en l'operatiu hi han intervingut quatre unitats del SEM i agents de la Policia Local de l'Hospitalet de Llobregat i també dels Mossos d'Esquadra.