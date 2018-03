Dues persones han mort i tres més han quedat ferides en un accident a la C-31

Dues persones han mort aquest dissabte al matí i altres tres han quedat ferides, una d'elles greu, al topar frontalment una motocicleta i un turisme a la carretera C-31 al seu pas per Vilanova i la Geltrú (Garraf). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha succeït cap a les 9:35 hores d'aquest matí per causes que encara s'estan investigant i ha provocat la mort de les dues persones que viatjaven en la motocicleta.



En la col·lisió frontal entre el turisme i la moto han resultat també ferides tres persones, una de les quals ha estat traslladada amb ferides greus a l'Hospital de Bellvitge i dues més han sigut evacuades en estat menys greu a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.



A conseqüència de l'accident, s'ha tallat el trànsit la carretera C-31 en els dos sentits de la marxa, pel que en un principi els vehicles han estat desviats per l'interior de Vilanova i la Geltrú i, posteriorment, se'ls ha donat pas alternatiu. L'accident ha mobilitzat vuit patrulles dels Mossos i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Atropellament mortal

D'altra banda, una persona ha mort atropellada aquest dissabte al matí quan creuava l'autovia A-2 al municipi de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El vianant estava creuant la calçada al punt quilomètric 600 i ha mort després que un turisme l'hagi envestit. Els Mossos han rebut l'avís a les 9.17 hores i estan investigant la identitat de la víctima, ja que anava indocumentada. A més, arran del sinistre dos ocupants del turisme han resultat ferits de menor gravetat i han estat traslladats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Moisès Broggi. L'accident ha obligat a tallar dos carrils de l'A-2 en direcció Barcelona fins a tres quarts d'onze del matí. En l'operació hi han participat quatre patrulles dels Mossos i tres ambulàncies del SEM.