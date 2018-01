Elena Arzak: “L’única manera de pair bé l’èxit és treballant molt”

Xef basca de primer nivell, filla del gran Arzak, reivindica les arrels tradicionals de la cuina d’avantguarda i ensenya als seus fills a cuinar brous i plats de llegums, els de “la cuina de tota la vida”. Ha estat a Barcelona per l’entrega del premi Txapeldun, que atorga el grup Sagardi, enguany a la ciutat de Sant Sebastià.

Ja que som a Barcelona, digue’m què opines de la cuina catalana.

Per a mi és un referent. Crec que és una de les millors cuines del món i m’agrada que els cuiners catalans siguin tan defensors del que és seu: ho cuiden, ho valoren, ho transmeten. També m’agrada que és una cuina molt innovadora però que alhora respecta molt les seves arrels.

¿Aquest és el camí que ha de seguir l’alta cuina: la barreja de tradició i modernitat?

A mi aquesta barreja m’agrada molt. Crec que al País Basc estem seguint aquest camí i considero que és una bona opció. I parlant del futur, el que tinc clar és que hem d’aprendre a conviure més amb els proveïdors per treure el màxim partit dels productes.

Què vols dir?

Que hem d’escoltar els proveïdors, i fer que ens escoltin, entendre’ns més, coneixe’ns, i d’aquesta manera entendre la terra i el mar, els seus processos, per aprendre sobre els productes que ens donen, que al cap i a la fi són la matèria primera amb què treballem. Si coneixem millor el producte sabrem treure més rendiment al sabor.

La cuina està de moda i alguns cuiners són estrelles mediàtiques. Com ho veus?

Crec que l’important és portar bé l’èxit i per això l’important és treballar molt. Jo sempre he estat rodejada de cuiners que han rebut molts premis però que en realitat són gent molt treballadora. L’èxit s’ha de saber pair bé, se li ha de treure la part positiva i que no et pugi al cap i, per a mi, l’única manera d’aconseguir-ho és treballant molt.

Tot i que l’alta cuina té molt bona salut, a les cases cada vegada es cuina menys.

La gent cada cop té menys temps per cuinar, és cert, però alhora està creixent una consciència sobre l’alimentació saludable que és molt positiva. La gent potser no cuina tant a casa, però el cap de setmana va a dinar a fora i crec que això garanteix un bon futur per als restaurants.

El vostre restaurant fa 29 anys que té 3 estrelles Michelin. ¿És difícil mantenir-se al primer nivell durant tant de temps?

Sí, és molt difícil. Recordo quan al meu pare li van donar la tercera estrella, era l’any 89 i jo estudiava a Suïssa. Em va dir: “A veure quant temps durem amb la tercera estrella!” I encara durem. La clau és aprendre a viure sota pressió. Jo soc de l’opinió que sense pressió els éssers humans ens relaxem, en canvi, sota pressió ens posem les piles. I el meu pare treballa molt bé sota pressió.

Què més t’ha ensenyat?

Ell sempre diu: “Cuina i serveix el que t’agradaria menjar i rebre”. És un consell simple però molt savi. I també diu que s’ha d’arribar sempre fins al final. Si un client diu que un plat no li ha agradat, cal saber realment per què, cal esbrinar el veritable motiu.

¿Us passa molt, que us diguin que no els agraden els plats?

No. Al contrari. La gent ve amb moltes expectatives i normalment surten contents. Tots tenen una idea preconcebuda del que és Arzak i a vegades fa por que s’esperin més del que hi ha, però en realitat la gent és molt agraïda. Venen a viure una experiència a tots els nivells: tant gustativa com emocional, i això és precisament el que troben. I mostren sempre una gran confiança en el que els proposem; això m’encanta.

¿Va ser fàcil o difícil decidir ser cuinera, tenint el pare al top dels millors cuiners mundials?

Va ser espontani. Des de ben petita amb la meva germana passàvem els estius ajudant al restaurant i m’agradava moltíssim. Jo era molt bona estudiant, però amb els anys vaig veure clar que el que més m’agradava era estar a la cuina. Quan els hi vaig dir als meus pares els va semblar bé, però van insistir molt que tenia dret a equivocar-me, que si descobria que volia fer una altra cosa, no passava res. Però no va ser així.

Et comparen molt amb el teu pare?

Al principi sí, molt. Però crec que és normal. Jo sabia que ho tindria difícil però ell em va ajudar molt. Ara han passat els anys i veig clar que jo soc d’una altra generació i, per tant, tinc unes altres qualitats. Ell és un cuiner excepcional, té una capacitat creativa infinita i amb 75 anys encara té la força i la il·lusió dels 30.

I per què hi ha encara poques dones a la primera fila de la gastronomia?

Crec que és una realitat que està canviant. Quan el meu pare va estudiar cuina no hi havia cap dona a la seva classe, quan jo vaig estudiar ja érem unes quantes, i ara les aules són plenes de noies estudiants. Al País Basc la dona sempre ha tingut un paper important a la societat, però és cert que el percentatge de dones a l’alta cuina encara és baix. Jo confio que és una qüestió de temps que això canviï.