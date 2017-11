La ministra de Sanitat: "L'independentisme no ens ho ha posat fàcil perquè Barcelona sigui la seu de l'EMA"

La UE escollirà aquest dilluns a la tarda la ciutat que acollirà l'Agència Europea de Medicaments (EMA, en les seves sigles en anglès), situada actualment a Londres. Barcelona, que opta a ser-ne la nova seu, no es troba entre les ciutats més ben posicionades.

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha evitat assenyalar el Govern com a culpable de les posicions que ha perdut la candidatura de Barcelona en les últimes setmanes, però sí que en culpabilitza el moviment independentista. "Nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la. Potser d'altres no l'hi poden tenir tant", ha dit Montserrat.

La ministra ha assegurat que si Barcelona encara té possibilitats és gràcies a l'article 155. "És cert que en les últimes setmanes i mesos hem tingut obstacles i pedres al camí, no ens ho han posat fàcil, però des del govern d'Espanya, juntament amb els socialistes i Cs, aprovant al Senat l'article 155 hem tornat la normalitat i l'estabilitat a Catalunya".

Sobre a qui es referia quan ha dit "alguns no ens ho han posat fàcil", Dolors Montserrat ha explicat que feia referència als independenistes. "'Alguns' és l'independentisme. Tots sabem que l'independentisme no creu en un projecte comú, en un projecte amb Espanya i amb Europa", ha dit. "Nosaltres no hem abandonat els catalans a la sort de l'independentisme. La partida encara està en joc", ha subratllat la ministra.