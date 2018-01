Itàlia denuncia a la justícia europea l'elecció d'Amsterdam com a seu de l'EMA

Itàlia està disposada a fer tot el que estigui a les seves mans per evitar que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) se'n vagi a Amsterdam, tot i que hi ha una decisió ferma del Consell Europeu. El govern del país ha anunciat aquest dimecres que ha recorregut al Tribunal de la Justícia Europea l'acord que els 27 van tancar al novembre perquè la capital dels Països Baixos sigui la nova seu de l'EMA després del Brexit.

Actualment l'agència està ubicada a Londres, però s'hauria de traslladar a Amsterdam quan el Regne Unit surti de la Unió Europea, el març del 2019. La polèmica ha saltat aquesta setmana perquè el govern holandès ha admès que no tindrà enllestit fins a finals del 2019 l'edifici que acollirà l'EMA. Tenir l'edifici construït en el moment del Brexit era un dels requisits tècnics més importants que, en teoria, els estats membres havien de tenir en compte a l'hora de valorar les candidatures,.

El govern italià ha demanat a la justícia europea que anul·li la decisió i ha reclamat que s'obri una investigació per saber si la valoració de les candidatures va tenir deficiències.

