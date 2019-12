ERC avisa Colau que no acceptarà la unió dels tramvies si no es renegocien les concessions

Torna el debat de la unió dels tramvies a l'Ajuntament de Barcelona després de mesos de treva. ERC –que el 2018 es va oposar al projecte de connexió tal com el plantejava l'equip d'Ada Colau perquè entenia que es proposava una inversió de prop de 200 milions d'euros que acabaria beneficiant les empreses privades que gestionen el servei– sent ara reforçats els seus arguments per la informació publicada per l'ARA segons la qual el grup empresarial Tram ha decidit duplicar el seu deute i destinar bona part d'aquest increment a pagar dividends als seus accionistes: 90 milions. El portaveu republicà, Jordi Coronas, ha avisat avui el govern d'Ada Colau que si el projecte de connexió es finança amb inversió pública, el retorn de la inversió també ha de ser públic, i que el contracte "s'haurà de renegociar".

"No podem posar diners públics per fer augmentar beneficis dels privats", ha dit en referència a les previsions de doblar el passatge del tramvia quan estigui enllaçat. Per al republicà, aquesta informació "referma" que tenien raó quan es van oposar al projecte que presentava l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, al seu torn, ha reaccionat a la notícia remarcant que l'acord polític que es va tancar a les acaballes de l'últim mandat era un compromís per fer un tramvia "100% públic" i que aquesta entesa ha d'impedir que es repeteixin situacions com aquest repartiment de beneficis.

El tramvia duplica el seu deute per pagar dividends als accionistes

Coronas ha recordat que, ara fa dos anys, se'ls va criticar molt i se'ls va posar "molta pressió" per no bloquejar l'avenç del projecte després que el llavors cap de files dels republicans avancés, en una entrevista a l'ARA, que votarien en contra de la proposta. Demanaven concretar el conveni sobre el model de finançament de les obres de la futura connexió i el model de gestió del futur servei. Els republicans reiteren ara que estan a favor de la connexió però de fer-la de manera que es garanteixi el retorn públic de la inversió.

El portaveu d'ERC ha sigut especialment crític amb fets com que l'empresa Globalvia, que va invertir 41 milions d'euros per entrar al Tram, cobrarà ara 40 milions amb els nous dividends. "És l'operació financera més lucrativa del segle", ha lamentat.

Barcelona avala el tramvia per la Diagonal

El projecte d'enllaçar el Trambaix i el Trambesòs, després de la polèmica per la diferència de criteris entre republicans i comuns, va rebre el visitiplau del ple el gener del 2019. El que es va aprovar, però, era una declaració d'intencions, que no concretava ni pressupost ni calendari, però posava per escrit el compromís de garantir més presència pública en el servei i estudiar el possible rescat de les concessions. ERC hi va votar a favor, com també ho van fer els de Colau i el PSC, la CUP i els dos regidors no adscrits. L'enllaç va aconseguir així l'aval polític a les acaballes de l'últim mandat.

Sense pressa per al pressupost

ERC també s’ha referit avui a la negociació dels pressupostos que manté amb el govern de Colau per deixar clar que, ara com ara, no hi ha una entesa 100% tancada en cap aspecte i que, tot i que l’actitud és la de buscar l’acord, és possible que el pacte no estigui tancat per al ple d’aquest mes com projecta el govern municipal. "Cal temps per estudiar bé les propostes i no ens marquem cap termini concret. Res està tancat", ha assegurat Coronas, que ha vist "complicats" els terminis marcats pels de Colau.

El republicà sí que ha considerat possible assolir l’entesa en els tempos fixats pel que fa a les taxes, que han d’estar aprovades abans que comenci l’any, com la de clavegueram o l’IBI. Ha deixat clar, però, que buscaran una fórmula intermèdia per apujar la taxa a les terrasses però menys del que va anunciar el govern municipal. La negociació pressupostària a la ciutat es fa en paral·lel a la del Govern i a les converses per la investidura a Espanya i cap dels actors implicats s'atreveix a posar data a l'entesa.