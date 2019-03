ERC i Nova signen la coalició que situarà Alamany de dos de Maragall

La llista d'ERC a Barcelona comença a prendre forma. Els republicans segellaran aquesta tarda l'acord de coalició amb Nova, la formació que va impulsar Elisenda Alamany després de deixar Catalunya en Comú. La signatura permetrà que la mateixa Alamany faci tàndem amb Ernest Maragall com a número dos de la llista per a l'Ajuntament, tal com va avançar 'Nació Digital' i ha confirmat l'ARA.

Tot i que Maragall també havia ofert aquest lloc a l'actual consellera de Justícia, Ester Capella, que ja havia sigut regidora dels republicans al consistori, aquesta via no ha prosperat perquè Capella ha decidit continuar al Govern i no seguir les passes d'altres conselleres, Laura Borràs i Elsa Artadi, que han decidit sortir-ne per sumar-se a candidatures estatals o municipals.

El número tres d'ERC a les municipals l'ocuparà l'economista Miquel Puig i la candidatura també comptarà amb tres dels regidors que hi ha actualment al grup municipal: Jordi Coronas, Montse Benedí i Gemma Sendra. Qui no continuarà, en canvi, és Trini Capdevila, que ja ha fet públic que deixa la política. Maragall treballa amb l'objectiu de sumar perfils independents al projecte i per fer una aposta per la cultura i l'educació com a eix central.

Aquesta tarda, en l'acte de signatura de l'acord entre ERC i Nova, es donaran a conèixer els termes de l'entesa. De moment, la possibilitat que Alamany acabés amb els republicans al consistori ja ha motivat reaccions com la de la regidoria de Ciutat Vella, Gala Pin, que en una entrevista a l'ARA, assegurava que ara serà ERC qui tindrà el "problema" de l'excés de protagonisme que creu que va tenir Alamany amb els comuns i va recelar que hagi pres la decisió per "interessos personals" i no per conviccions.