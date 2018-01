ERC i PDECat demanen la compareixença de Zoido al Congrés per explicar la vinculació entre el CNI i l'imam de Ripoll

Les formacions d'ERC i el PDECat al Congrés de Diputats han demanat la compareixença urgent del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, per explicar quin era el vincle entre el CNI i l'imam de Ripoll, col·laborador dels serveis d'intel·ligència espanyols i presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del mes d'agost passat.



Gabriel Rufián ha qualificat la gestió dels atemptats de "nefasta" i creu que la compareixença hauria d'ajudar a aclarir les "ombres que envolten" l'actuació de l'Estat durant els atacs, en els quals van morir setze persones. D'altra banda, el portaveu del PDECat, Feliu Guillaumes, ha lamentat que la situació genera una forta "sensació d'inseguretat".



Tots dos grups consideren "gravíssimes" les informacions que evidencien el rol de l'imam de Ripoll com a col·laborador i confident del CNI. De fet, una de les preguntes que preveuen formular al ministre Zoido és per què malgrat que els Mossos d'Esquadra mantenien contacte amb la policia espanyola, no coneixien la perillositat de l'imam.