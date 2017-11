ERC calcula que el 155 posa "en risc" 500 milions d'inversió a Barcelona

"El tramvia de Barcelona ara mateix depèn de Mariano Rajoy". El cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha criticat avui que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució està fent que projectes importants com el mateix tramvia o la proposta per reduir els preus dels serveis funeraris quedin ara condicionats per la decisió de l'Estat i ha assegurat que ara mateix està "en risc" una inversió d'uns 500 milions d'euros a la capital. ERC, que ha presentat un informe detallat sobre l'afectació econòmica de la intervenció de l'Estat a Barcelona, ha alertat, per exemple, que els consta que hi ha persones que han deixat de cobrar la renda garantida de ciutadania, però la conselleria de Treball, Afers Socials i Família assegura que això encara no s'ha donat i que els pagaments s'estan fent com estaven previstos, tot i que la conselleria també alerta del risc de cara al futur. També la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha demanat als republicans que siguin "curosos" abans de posar l'alarma sobre tot perquè aquests pagaments afecten a persones vulnerables.

"Tot s'està alentint", ha lamentat Bosch. Segons l'informe d'ERC, estan en risc, per exemple, els 53 milions d'euros del contracte programa de benestar social 2916-19 destinats a fer front a serveis socials bàsics i lluitar contra la pobresa. Segons Bosch, tot i el compromís que tot s'acabarà cobrint, ara mateix hi ha serveis que no s'estan sufragant. Ha posat l'interrogant, també, a l'aportació de la Generalitat al Consorci d'Educació de Barcelona: el pressupost de 2017 és de 161 milions d’euros, dels quals la Generalitat n’aporta quasi 72 i aquests diners són els que, segons ERC, ara no estarien garantits.

L'informe d'ERC també posa en dubte la inversió de 65 milions pactada entre Ajuntament i Govern per als centres d'atenció primària més vulnerables; les aportacions directes de la Generalitat al consistori, que ha xifrat en uns 94 milions i que inclouen la taxa turística i el fons Feder o l'arribada del metro a la Zona Franca; el retorn de la presó Model a la ciutat, que s'ha de produir l'1 de gener del 2018 -i que, segons confirma el govern municipal, segueix el calendari previst.

Per tot plegat, Bosch ha demanat a Colau que "s'imposi" i que faci el càlcul de com estan afectant l'aplicació del 155 a Barcelona. Segons els republicans, ho fa d'una manera "real, directa i considerable" i , per tant, el govern de la ciutat no pot mirar cap a un altre costat.

Ortiz, que ha respost a Bosch després d'una roda de premsa sobre canvis en l'atenció domiciliària, ha assegurat que el govern de Barcelona en Comú s'oposa a l'aplicació del 155 i que és evident que està condicionant la "quotidianitat" de la ciutat, però ha recordat a ERC que que el tercer sector va demanar que s'actués amb "responsabilitat" i que no es generessin alarmes. "No es pot impugnar tot", li ha dit. Pel que fa a la renda garantida, per exemple, Ortiz ha defensat que és una partida que no necessita de la signatura d'un interventor.