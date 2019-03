ERC llança una nova proposta en el conflicte entre el Macba i el CAP Raval

En el conflicte d'interessos entre l'ampliació del Macba i la construcció del nou CAP del Raval Nord encara no està tot escrit. Tot i que la previsió era que el ple voti, a finals d'aquest mes, l'anul·lació del conveni que cedia la Capella de la Misericòrdia al museu per fer possible que aquest espai aculli el nou ambulatori, el grup municipal d'ERC ha posat avui damunt la taula una nova possibilitat. Els republicans proposen, com ha avançat ' El Periódico', que el nou centre sanitari se situï en un terreny de propietat municipal que queda al recinte de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Un espai just al davant del Macba i que actualment acull les pràctiques dels alumnes d'arqueologia.

El CatSalut, que és qui ha d'avalar si la ubicació reuneix o no les condicions per fer-hi un CAP, s'avé a estudiar la proposta –tot i que deixa clar que encara no l'ha rebut formalment i que ha de ser el govern municipal qui la presenti– i insisteix que la seva única limitació és de temps, perquè cal una solució urgent per a l'ambulatori. La conselleria de Salut, de fet, està encapçalada per ERC i la consellera Alba Vergés ja va exposar en un article a aquest diari que no veien com a exclusiva la solució de la capella, i que estudiarien les possibles alternatives que se'ls presentessin. També deia qua calia accelerar les decisions.

El govern municipal, al seu torn, remarca que sempre ha defensant que faria el que CatSalut demani i que la nova proposta s'analitzarà com s'han estudiat totes les que els han anat arribat. Apunta que, en aquest cas, caldria un canvi de qualificació urbanística i valorar aspectes com l'accessibilitat a l'espai. Remarca, també, que actualment l'espai està en ús i que, per tant, caldria proposar una alternativa a la universitat.

Qui ha rebut la proposta com un atac a la línia de flotació és la plataforma CAP Raval Nord Digne, que critica que ERC l'hagi presentada a la premsa abans de formular-la als afectats i que hi veu una nova manera d'endarrerir la presa de decisions. Demanen que tot quedi aprovat abans de les municipals i veuen en la ubicació proposada pels republicans problemes com la possibilitat d'accés de les ambulàncies al nou ambulatori. La directora del CAP, Anna Romagosa, que va ser la primera ciutadana a intervenir en un ple –de la mà de la iniciativa ciutadana per demanar que es revoqui la cessió de la capella al Macba– ha lamentat a Twitter que la qüestió s'hagi convertit en el "dia de la marmota", i ha expressat la sospita que l'objectiu de tot plegat sigui deixar passar temps fins a les municipals.