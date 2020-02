ERC s'ofereix a Colau per a un (altre) pla de xoc a Ciutat Vella

La idea que a Barcelona tot comença i es multiplica a Ciutat Vella pot sonar a tòpic, però es manté en el temps governi qui governi. El mandat passat, en plena crisi dels narcopisos al Raval, l'exalcalde Xavier Trias va plantejar al govern municipal un pla de xoc per reforçar la seguretat, la neteja i l'atenció social i sanitària al barri de cara als mesos d'estiu. I els comuns li van recollir el guant. Avui qui ha ofert el guant és el cap de files d'ERC a la ciutat, Ernest Maragall, que no ha dubtat a suspendre la gestió dels del Colau a Ciutat Vella i acusar el seu equip de no estar governant el centre de la ciutat, sinó només "contenint-lo". Per això, acompanyat del regidor republicà Jordi Coronas, que és el president del districte, ha ofert la seva formació com a còmplice del govern per començar a aplicar un pla que, per fugir del tòpic del pla de xoc, ha definit com un compromís: un compromís per Ciutat Vella.

Colau plantejarà un pla de xoc d’estiu per atendre el Raval

L'estratègia d'actuació, ha dit, requeriria una inversió de 50 milions anuals i tindria tres branques: una de policial-judicial en què han demanat buscar l'entesa amb el ministeri i la conselleria de Justícia per agilitzar els processos com, per exemple, buidar narcopisos; una segona enfocada a detectar pisos buits per intentar posar-los al mercat per mitjà de cessions o compres, i la tercera dedicada a millorar l'espai públic i tenir cura de les persones vulnerables que hi viuen. En aquest últim punt hi entraria, per exemple, el problema de les xeringues a l'entorn de la sala Baluard.

Tornen els narcopisos

Els republicans, que han admès que ja han mantingut "contactes informals" amb el govern per definir una estratègia conjunta i poder-hi sumar més aliats, han acompanyat la seva presentació d'un mapa del districte amb colors per marcar, per exemple, en vermell les zones on hi ha més problemes de robatoris; en morat els carrers on s'han detectat dèficits de salut pública per temes com el consum de drogues; en groc les grans zones pendents de transformar, que són la Rambla i la Via Laietana, i en taronja espais com el barri de la Barceloneta pels problemes de convivència amb el turisme. "És dramàticament urgent que intervinguem", ha defensat Maragall. ERC també ha plantejat, de la mà del pla, posar en marxa una taula setmanal de coordinació i una de quinzenal de seguiment amb els veïns.