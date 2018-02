Ernest Morera: “Barcelona ha virat cap a un model en què els veïns no són importants”

La del Sant Pau és una història de resistència. El 2012 els treballadors van assumir la gestió del centre, fundat el 1940, per evitar-ne el tancament, i el 2017 la intervenció de l’Ajuntament va evitar a l’últim moment que els desnonessin. Ara impulsen una iniciativa popular perquè el consistori adquireixi l’edifici als actuals propietaris, garanteixi el futur del Sant Pau i hi construeixi 50 habitatges socials. Ernest Morera no se separa del mòbil, conscient que no és fàcil aconseguir les 15.000 signatures necessàries, i alterna la feina frenètica al Sant Pau amb un altre projecte: una petita llibreria i editorial del Raval anomenada Veus amb Veu, especialitzada en transformació social.

Què té d’especial el Sant Pau que no tinguin altres gimnasos?

Intentem desenvolupar una tasca social i fidelitzar els usuaris atenent les seves necessitats i els seus problemes. Si una persona es queda a l’atur i està tres mesos sense poder pagar, entenem que quan torni ens serà fidel per sempre... I en lloc de pagar, potser ens pot ajudar amb algun intercanvi: repartint publicitat del gimnàs pel barri, per exemple. Aquí ningú ha deixat de venir perquè no pogués pagar. També vam posar vestuaris trans, tanquem dues hores més tard en l’època del Ramadà, som un dels pocs llocs de la ciutat on una persona sense papers pot anar a fer esport, tenim convenis amb associacions per fer classes gratuïtes a nens... Mai havíem fet pública aquesta tasca social fins que vam estar a punt de tancar. Ho fèiem amb naturalitat, però de sobte ens vam adonar que els altres no ho feien.

Què perdria la ciutat si el Sant Pau hagués de tancar algun dia?

És que el Sant Pau és una de les coses més bèsties que hi ha a Barcelona. És veritat que hi ha moltes entitats que treballen en el Tercer Sector, però nosaltres, al marge de la tasca social que explicava ara, som un espai on es crea comunitat, que és una eina molt important contra la gentrificació. Històricament hi ha hagut pocs llocs on la gent del Raval compartís espai amb veïns de Sant Antoni, el Poble-sec i l’Eixample. I el Sant Pau és un d’aquests llocs. Durant aquests últims anys de bogeria, per a molta gent venir al Sant Pau a fer esport ha sigut una manera de desconnectar i de continuar endavant.

Aquí hi venen persones de diferents cultures i religions que conviuen cada dia en un espai molt reduït. Com és la convivència?

En el dia a dia no crec que hi hagi més problemes que en qualsevol altre lloc, simplement és qüestió d’escoltar. Per posar un exemple: fa tres anys que venen unes quinze mares musulmanes amb els seus nadons i es banyaven amb roba. I esclar, era un tema delicat perquè les nostres sòcies han de portar un banyador, un gorro... sempre hem sigut estrictes amb això. Vam necessitar fer una tasca de pedagogia important, però al final tots ens vam posar d’acord.

Des del Sant Pau també heu denunciat molts cops el procés de gentrificació que viu el Raval.

Barcelona ha virat cap a un model en què els veïns ja no es consideren importants. A causa de l’avarícia per atreure més i més turistes, al Raval s’està substituint una població per una altra. Es perd la identitat. S’està expulsant els veïns i la vida comunitària. Un dia es va fer una prova: quant tardava una persona a comprar un barret mexicà al barri i quant en tardava una altra a trobar una tela per fer un vestit. I es van trobar 13 botigues de barrets mexicans abans de trobar-ne una de teles. Hi ha moltes entitats que treballem per combatre aquest procés, però soc dels que pensen que l’únic que fem és endarrerir-lo, perquè no hi ha solució.

¿Us sentiu un element estrany dins d’aquest entorn?

La ciutat s’ha tornat hostil, és cert, però emocionalment ens sentim molt acompanyats per una xarxa veïnal i d’entitats que intenta que la ciutat siguin les persones. A Barcelona s’està creant un parc temàtic dirigit al turisme. I aquest model s’ha de repensar. De sobte t’adones que hi ha llocs per on ja has deixat de passar. Un dia vaig pensar: ¿quant fa que no passo pel carrer Ferran? Però és que és impossible! I que ningú es pensi que això només és un problema del Raval, el Poble-sec, Sant Antoni... La pressió que ara pateixen aquests barris s’anirà exportant a la resta de la ciutat.

És el que està passant també a moltes altres capitals europees.

Sí, però a Barcelona tenim un 1% d’habitatge social, mentre que la mitjana europea és del 25%. Hi ha diferents models, i no crec que el de Barcelona sigui el millor. A Lió tenen un 30% d’habitatge públic i, a més, més de la meitat és al centre històric. A Viena tenen un 33% d’habitatge públic, un 33% d’habitatge cooperatiu i només un 33% de lliure mercat. Són models que eviten l’augment desproporcionat dels preus del lloguer.

Personalment, ¿d’aquí deu anys et veus al capdavant d’un Sant Pau que tingui garantit el futur?

He conegut el Sant Pau des de petit. La meva mare hi treballava i la meva tia també. I no tinc cap dubte que d’aquí 10 anys seguirà obert. M’agradaria que llavors s’hagués consolidat el model de cooperativa, que es mantingués la tasca social, i sobretot que el seu model s’hagués reproduït en altres llocs de la ciutat. No estem d’acord que per optar a la concessió d’un gimnàs municipal hagis de dipositar un milió d’euros al banc.