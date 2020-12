Educació ajorna fins a l'11 de gener la tornada a l'escola després de Nadal

Els alumnes perdran un dia de classe, el 8 de gener, per guanyar-ne tres a casa i minimitzar les possibilitats de contagiar-se o transmetre el virus després de les festes de Nadal. El departament d'Educació ha anunciat que la tornada a l'escola no serà el divendres 8 com estava previst, sinó el dilluns 11 per donar més marge de temps entre les trobades socials que es preveuen per Nadal, Cap d'Any i Reis i la reobertura dels centres escolars. "És una mesura preventiva que ha de facilitar que els hipotètics contagis durant les vacances de Nadal i fins al dia de Reis arribin a l'escola en la mínima expressió possible i que afectin de la manera més insignificant possible els grups estables de les escoles", ha argumentat el conseller, Josep Bargalló.

Si les dades epidemiològiques segueixen empitjorant i calen mesures més restrictives, Bargalló no ha descartat que l'escola es vegi afectada d'alguna manera. "La decisió ara és aquesta, però tenim prou experiència per dir que, amb canvis de dades, canvis de decisions", ha afirmat, i ha deixat clar que en qualsevol cas "l'escola es mantindrà oberta sempre", i, fins i tot davant d'un nou confinament total, "mantindrà els serveis essencials".

Les vacances escolars i les interaccions familiars preocupen el departament, que no vol que es posi en risc "el compromís" dels alumnes, famílies i professionals de la comunitat educativa durant el primer trimestre. Bargalló ha tret pit per les dades epidemiològiques als centres escolars, que, segons ha dit, han permès constatar que "l'escola és un espai segur": s'han confinat 31 centres, tots escoles bressol o rurals amb dos grups com a màxim i que suposen el 0,6% del total; el 78% dels alumnes "no han deixat d'anar ni un dia a escola" aquests tres mesos; nou de cada deu professionals no han hagut de confinar-se en cap moment, i al pic de grups tancats, el 31 d'octubre, el 95% dels estudiants continuaven anant a classe de manera presencial. Bargalló ha agraït a la comunitat educativa l'esforç i la paciència per les mesures i ha demanat "comportar-se fora de l'escola amb la contundència que s'ha portat a dins" durant les festes de Nadal perquè els centres "són sensibles" a l'entorn.

Cribatge a tots els professionals dels centres

El dia 11, a l'arribar als centres, començarà també un cribatge massiu a tot el personal educatiu que s'allargarà fins al dia 29. Entre mestres, professors, personal d'administració i serveis o monitors de menjador, a més d'altres professionals, més de 170.000 persones estaran cridades a fer-se una PCR voluntària que es farà per automostra amb un frotis nasal. El departament de Salut enviarà uns kits a tots els centres educatius perquè els seus professionals es facin les proves de manera esglaonada territorialment per no saturar els laboratoris.

Els sindicats han aplaudit tant l'endarreriment de la tornada a les aules com el cribatge massiu. En canvi, el col·lectiu de famílies Tornem a les Escoles han avisat que perdre un dia d'escola "és absolutament inacceptable i crea un precedent en una institució essencial". Bargalló ha dit que no descarten noves modificacions en el calendari escolar durant el curs si així s'eviten nous confinaments.