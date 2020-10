Educació assegura que les mesures als centres funcionen i no farà cap canvi tot i l'augment dels contagis

Les mesures adoptades als centres educatius contra el virus funcionen i no es canviaran. Ho diu el departament d'Educació que, tot i que no amaga la "preocupació" per la incidència del virus en la comunitat educativa, atribueix l'augment dels contagis a escoles i instituts a la greu situació epidemiològica a Catalunya. "L'escola no està aïllada del seu context comunitari", ha afirmat la secretària general d'Educació, Núria Cuenca. Per això no "es modificaran ni s'incrementaran" les mesures que ja s'apliquen als centres. "Les mesures estan contenint la propagació dels contagis dins les escoles", ha afirmat. També a l'ESO, considera el departament, que ha enterrat la possibilitat de fer docència híbrida, com ha reclamat algun institut, o de reduir ràtios a l'ESO, com demanen els professors i els sindicats.

Cuenca ho ha dit després que la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) publiqués que per primera vegada des que va començar la pandèmia i des que va començar el curs, els brots actius de coronavirus en entorns educatius han superat els que hi ha a les residències geriàtriques i en l'àmbit laboral, i ja són el segon amb més contagis comunitaris després del familiar. De fet, el sindicat de secundària Aspepc-Sps ha enviat un comunicat fent referència a l'informe en què assegura que els contagis han crescut un 518% des del 24 de setembre al 10 d'octubre als centres, i per això ha demanat que es prenguin urgentment mesures com la reducció de les ràtios o l'ensenyament híbrid a l'ESO.

El departament, però, considera que "no hi ha brots dins les escoles" i que "tots els contagis venen de fora" i, així, han volgut matisar l'informe de Salut Pública. Cuenca ha dit que "no és equiparable" la situació als centres educatius amb la de les residències per tres motius. Ha recordat que les mesures són "molt extremes" a les residències, que el volum del sistema educatiu català, amb més de 5.300 centres i 1,5 milions d'alumnes, és molt superior als geriàtrics, i que el concepte de brot no és el mateix per a les escoles que per als centres d'avis. "Quan l'informe de vigilància diu que hi ha 197 brots en centres és que hi ha tres positius en un cicle, i quan parla de residències és un positiu. No es pot comparar", ha assegurat, i ha reivindicat que la dada més important és que el nombre de brots "es manté estable".

Educació demana "compromís" a la societat

Cuenca ha demanat que la societat tingui "el mateix compromís que tenen les escoles" perquè els "sacrificis" dels centres no siguin en va i es puguin mantenir oberts. La crida des del departament és rellevant perquè la pandèmia continua creixent a tot el territori. Ho revela molt clarament la taxa de contagis o R, l’indicador que mesura la velocitat de propagació del virus i que se situa ja en l’1,4. Això significa que per cada cent contagis se’n generen de mitjana uns 140 més. Els contagis van accelerar-se la primera setmana d’octubre, i els últims 14 dies –el període més fiable per analitzar la tendència epidemiològica– es van diagnosticar unes 430 infeccions per cada 100.000 habitants.

L’atenció primària ha rebut 28.000 casos sospitosos i l’índex de positivitat de les proves que s’estan fent està disparat: del 12 al 18 d’octubre, gairebé l’11% van donar positiu. La pressió hospitalària també augmenta, i en les últimes hores 184 persones amb covid han hagut de ser hospitalitzades, amb un total de 1.626 persones ingressades actualment, de les quals 282 són a l'UCI, 39 més que ahir. Segons va informar dimarts Salut, prop del 40% dels llits de crítics ocupats es destinen ara mateix a malalts de coronavirus.

El risc de rebrot, que permet monitoritzar el creixement de la pandèmia a 14 dies vista, continua augmentant a marxes forçades tot i les restriccions desplegades pel Govern per frenar la propagació del virus. La corba s'ha enfilat fins als 567 punts, el valor més alt assolit durant tota la pandèmia. A la resta de l'Estat, s'han detectat 20.968 nous contagiats en les últimes hores, la pitjor dada des de l'inici de la pandèmia. També hi ha hagut 155 morts.

Els centres, "preparats per evitar el col·lapse"

Tot i així, el compromís del Govern per mantenir les escoles obertes segueix en peu. Ara bé, el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha afirmat que "els centres estan preparats per evitar el col·lapse" si es decreta un nou confinament general, i ha deixat entreveure quin seria el procediment si l'evolució de la pandèmia no millorés. "Haurem de començar pels més grans, però amb els més petits haurem de preservar que continuïn anant a l'escola", ha dit. I ha recordat que la docència híbrida ja s'està aplicant en un 7% o 8% dels centres de batxillerat i en un 20% dels de formació professional. Cuenca ha rebaixat les declaracions de Martínez i ha assegurat que els departaments d'Educació i de Salut "no estan treballant ni parlant sobre cap iniciativa ni sobre els indicadors" per tornar a la docència virtual. "Siguin quins siguin els indicadors de la pandèmia, el nostre compromís és mantenir les escoles obertes", ha insistit.

Aquest compromís està tensionant el departament d'Educació, sobretot per la gestió del professorat, atès que hi ha moltes més baixes que en un any habitual. "Hem doblat les substitucions respecte al curs passat i ja n'hem fet més de 8.000 des del començament de curs", ha dit Cuenca. Com que a primària la borsa d'interins s'està buidant, no descarten aplicar mesures que flexibilitzin els requisits per entrar-hi, sobretot als territoris on costa més trobar mestres. Així, han posat damunt la taula la possibilitat de cobrir places de primària amb graduats en educació infantil o bé amb professors d'ESO, per exemple. I a l'ESO, on fa temps que falten titulats en algunes matèries, Educació ja està contractant graduats que no tenen el màster del professorat, com recentment ha aprovat també el ministeri d'Eduació espanyol.