Educació destina 48 milions per pagar colònies, sortides, material i reforç escolar als centres més vulnerables

Els 500 centres d'alta i màxima complexitat que escolaritzen 180.000 alumnes, la majoria dels quals són de famílies vulnerables, es reforçaran amb 48 milions d'euros el curs que ve, amb l'objectiu de "suplir i compensar" el que durant mesos no s'ha pogut fer, i reduir les desigualtats socioeducatives derivades de la pandèmia. D'aquests 48 milions, 33 ja s'havien anunciat –tot i que al final seran 35,3 milions–, i ara la conselleria suma 12,6 milions més, que serviran per contractar personal, entre altres mesures.

Així, es destinaran 10,8 milions a reduir les barreres econòmiques en aquests centres, amb mesures com la gratuïtat dels materials escolars en centres públics i "l'accés equitatiu" a les sortides i colònies escolars en aquests centres, i a les activitats complementàries als 40 centres concertats en entorns desfavorits. Gairebé 27 milions es dedicaran al reforç educatiu en aquest mig miler de centres, amb mesures d'acompanyament educatiu i emocional o la contractació de mentors socials, tècnics d'integració social i educadors socials. La conselleria ja havia anunciat més de 8.000 contractacions, però ara s'ha anunciat que n'hi haurà més, també després que el col·lectiu d'educadors socials critiqués que 75 contractes eren insuficients.

A més, prop de 10 milions aniran al pla d'acció educativa comunitària i d'oportunitats més enllà de l'escola, amb la creació de cinc nous plans d'entorn o actuacions contra l'abandonament escolar, i 1,15 milions més serviran per incrementar la implicació i participació de les famílies a l'escola, dinamitzant les AFA i donant suport a les federacions d'associacions de famílies.

Tot plegat ho ha anunciat aquest dilluns el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en el que ha considerat un "pas endavant molt important" que la pandèmia obliga a "accelerar" perquè al setembre serà el "moment més àlgid de la crisi econòmica i social". "L'educació és un servei públic essencial que garantirà la recuperació de la crisi econòmica i social o bé pot augmentar les crisis", ha dit. Per això, els ajuts s'assignaran segons el grau de complexitat de cada centre perquè, segons ha dit Juanjo Falcó, el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa: "Volem ser molt equitatius en el repartiment dels recursos". Els centres hauran de signar un acord de corresponsabilitat comprometent-se a compensar les desigualtats derivades de la pandèmia, i els ajuts podrien arribar de manera puntual en algun centre ordinari que també ho necessiti.

Les escoles obririen en una situació com l'actual

Bargalló ha assegurat que si el 14 de setembre Catalunya presenta una situació epidemiològica com l'actual els centres educatius obririen com està previst. Ara bé, el conseller també ha dit que cal estar "preparats" per prendre mesures "diferents" si fos necessari, i per això elaboraran un "pla B o un pla C" per si hi ha restriccions en algunes zones del país.

Preguntat per si algun pare no vol portar el seu fill a l'escola, Bargalló ha di que el dret a l'educació "passa per davant de tot" i ha afegit que aquest dret s'ha de garantir "posant les mesures de seguretat suficients i necessàries perquè les famílies se sentin tranquil·les".