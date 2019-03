Educació manté un any més la prova de jornada intensiva a l'escola

El departament d'Educació ha anunciat aquest dimarts que mantindrà, durant un curs més, el pla pilot de jornada intensiva als centres d'educació primària on s'està duent a terme -25 escoles de tot Catalunya-, tot i que estava previst que finalitzés aquest any 2019. Dels centres educatius que ja participen en el projecte, aquells que certifiquin un mínim del 80% d'adhesió del cens de les famílies a la proposta de concentrar les hores lectives al matí podran allargar un any aquesta modalitat horària.

El director general de Centres Públics, José González-Cambray, ha concretat, durant la Comissió d'Educació al Parlament, que el pla experimental, iniciat el curs 2015-16, continuarà "per acabar de contrastar la satisfacció de la comunitat educativa i, en especial, de les famílies".

González-Cambray ha justificat que "els indicadors quantitatius analitzats -fins ara- no permeten parlar d'evidències de millora atribuïbles de manera directa a l'organització horària". Per aquest motiu, el departament ja ha enviat a les direccions dels centres del programa la documentació de valoració que permetrà obtenir aquesta informació.



Durant la compareixença, el director general ha recordat que el debat de la reforma horària encara està actiu perquè "els horaris escolars no es poden tractar aïlladament, sense tenir en compte l'entorn social i la situació laboral de les famílies".