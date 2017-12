Emblanquinades en cotes baixes per encetar un cap de setmana gèlid

El fred va deixar ahir diverses emblanquinades en indrets on la neu no és habitual, però en general les complicacions van ser escasses. Més enllà de la nevada del matí al Pirineu, els ruixats més destacables van afectar punts d’Osona i de la Selva. A Vic l’enfarinada va durar poc i només va agafar en alguns cotxes, però en punts més alts com Sant Hilari Sacalm s’hi va arribar a acumular cert gruix al migdia. A poc a poc el nucli de precipitació es va anar desplaçant cap al mar, de manera que també es va veure neu en indrets com el Montnegre. La neu no va arribar ahir a la costa, però sí a punts mínimament alts molt pròxims al mar.

Avui continuarà nevant al Pirineu, però en moltes comarques farà sol; només en diferents comarques de Girona i de Barcelona el dia tornarà a estar mig ennuvolat i una mica insegur. Diumenge cal esperar que el sol predomini ja arreu, i durant la primera part de la setmana que ve no hi haurà més pluges ni nevades. És molt probable que el pont comenci amb temps estable; a partir de divendres la incertesa en el pronòstic creix.

Ahir i avui seran els dies en què la sensació de fred serà més intensa, també gràcies al vent, que es deixarà sentir amb ratxes fortes al Pirineu, a l’Empordà i a l’Ebre, i que bufarà moderat gairebé arreu. Al Pirineu el vent s’espera que sigui especialment fort demà a partir de mig matí i fins a la nit, amb ratxes que podran superar els 100 km/h. El Meteocat té actius avisos per neu, fred, vent i estat de la mar.