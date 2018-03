Dones empoderades en la dificultat

La Conxa, l'Amie i la Lídia no ho han tingut fàcil per emprendre. Però vencent l'edat, els estereotips i les dificultats econòmiques i burocràtiques, ho han fet. La Conxa Badell, després d'haver hagut de tancar la seva botiga de ceràmica a Barcelona, s'ha decidit a aplicar els seus 40 anys d'experiència en aquest art per crear la seva pròpia línia de vaixelles per a restaurants. L'Aimie Jallow ha unit els colors i estils de la seva Gàmbia natal amb la moda europea per crear una línia de roba que tot just despunta. I la Lídia Canals, després d'anys dedicats a la família i a petits negocis, s'ha decidit a emprendre en el món de la cuina i el càtering.

Són tres exemples de dones que s'han beneficiat del programa 'Gira mujeres' de Coca-Cola, que compta amb el suport de l'Institut Català de la Dona i Dona Activa, i que arriba per primer cop a Catalunya. Totes tres han participat aquest dijous en la presentació del projecte al Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) de Barcelona, coincidint amb l'exposició 'Mujeres Artistas Hoy'. 'Gira Mujeres' s'emmarca dins el projecte 5by20, amb el qual la Coca-Cola Foundation vol assolir el compromís de facilitar l'empoderament personal i professional de 5 milions de dones abans del 2020.

El "viatge a l'emprenedoria" que ofereix el programa consta de tres fases: una primera on experts i mentors imparteixen dues sessions teòriques per facilitar la concreció dels projectes de les dones participants; una segona de formació online per desenvolupar la idea de negoci; i finalment, els millors projectes emergents són seleccionats per rebre sis mesos més de mentoria i un capital de suport per valor de 3.000 euros.

En la primera edició de 'Gira Mujeres', van participar 4.643 dones d'edats compreses entre els 23 i els 60 anys. El 80% d'elles es trobaven en situació de desocupació i el 17% eren empresàries. En relació al nivell d'estudis, el 38% comptava amb estudis superiors, mentre que un 33% tenia estudis de formació professional, un 27% disposava d'educació bàsica i un 2% no tenia cap tipus d'estudis.