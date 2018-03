Empresonats dos homes per la violació a una noia de 16 anys a Barcelona

Dos homes han ingressat a la presó per la violació d'una noia de 16 anys a Barcelona el cap de setmana passat. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van passar la nit de dissabte a diumenge. L'agressió sexual a la menor es va produir durant la franja de la matinada de diumenge en una furgoneta estacionada a un aparcament situat a l'aire lliure del districte d'Horta-Guinardó, tal com ha avançat 'La Razón'. Després de l'agressió, la noia era a la via pública i una persona que la va veure va donar l'avís a la policia, segons han informat els Mossos.

Els agents van detenir tres homes majors d'edat i de nacionalitat equatoriana com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Després que els Mossos comencessin a investigar els fets i els arrestats passessin a disposició judicial dimarts, dos dels detinguts van ser enviats a la presó de manera provisional mentre que el tercer va quedar en llibertat sense càrrecs. La policia ha explicat que continua treballant en el cas per aclarir com es va produir la violació i si els detinguts es trobaven sota els efectes d'alguna substància.

La menor va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu.