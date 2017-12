Endesa guanya un nou concurs temporal per al subministrament elèctric de Barcelona

Endesa ha guanyat un nou concurs temporal que ha fet l'Ajuntament de Barcelona per al subministrament de la llum als edificis municipals. Segons ha informat Europa Press, el nou contracte temporal serà de tres mesos prorrogables a tres més, com ja es va fer en el primer concurs provisional que va impulsar el govern d'Ada Colau després que el Tribunal Català anul·lés el contracte elèctric de Barcelona. En el concurs anterior, el contracte temporal es va adjudicar a Endesa i Nexus el passat mes de març; al cap de tres mesos es va prorrogar i va acabar aquest novembre.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va anul·lar el passat març el contracte elèctric de la ciutat, de 65 milions d'euros i dividit en tres lots, després d'un recurs que va presentar Endesa, que no va concórrer al concurs (que incloïa clàusules contra la pobresa energètica). El Tribunal Català va considerar, per anul·lar el contracte, que les clàusules contra la pobresa energètica que volia promoure l'Ajuntament de Barcelona (per tant, el benefici social que buscava) no es produïen en el subministrament energètic dels edificis municipals, ni directament pel fet de subministrar electricitat als locals del consistori.

Fonts de l'Ajuntament han destacat que aquest nou concurs temporal, rebatejat com a contracte pont, inclou complir les obligacions recollides en la llei 24/2015 sobre la pobresa energètica. També han apuntat que es tracta dels últims contractes de subministrament elèctric abans de la posada en marxa de la comercialitzadora energètica de Barcelona, que es preveu que entri en funcionament l'estiu de l'any vinent. Aquesta empresa gestionarà de forma integrada la generació d'energia elèctrica de fonts renovables i en comercialitzarà els excedents, si es produeixen, a habitatges de la ciutat i a institucions municipals.