Enèsima nova versió del crim de la Guàrdia Urbana

La jutge de Vilanova i la Geltrú que ha portat el cas del crim d'un guàrdia urbà que va aparèixer mort el maig del 2017 al pantà de Foix, pel qual estan empresonats dos altres agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dona la investigació per tancada. La magistrada ha decidit mantenir els dos processats en presó preventiva i ha demanat a les acusacions que presentin els seus escrits, a l'espera de fer el judici amb un jurat popular. Els dos agents empresonats per l'assassinat, Rosa Peral i Albert López, van comparèixer aquest dimarts per la petició de la fiscalia de prorrogar la seva situació de presó. Tant Peral com López van aprofitar el seu torn de paraula per demanar la seva llibertat, moment en què un d'ells va aportar una nova versió dels fets.

Fonts pròximes al cas expliquen a l'ARA que López va assegurar que, quan va arribar a casa de Peral, el cos de la víctima estava al maleter del cotxe que més tard apareixeria cremat, amb el cadàver a dins, al pantà de Foix. L'agent processat va valorar que Peral no hauria pogut posar el cadàver tota sola al maleter. Per això va plantejar que hauria rebut l'ajuda d'una altra persona que, segons ell, seria el pare de Peral. López va dir que en donaria més detalls al judici i va reconèixer que ell havia encobert el crim, tot i que se'n va desvincular de l'autoria.

En el moment de l'assassinat la víctima era la parella de Peral, que també havia mantingut una relació sentimental amb López. Tot i la nova versió, la jutge ha considerat clau la "participació activa" tant de Peral com de López en el crim. La magistrada ha recordat que Peral es va quedar amb el mòbil de la víctima i que va enviar missatges des del seu telèfon per simular que continuava viu. Així mateix, la jutge ha apuntat que Peral portava una vida normal després de l'assassinat i que pràcticament no va mostrar cap símptoma de sorpresa quan els Mossos li van comunicar que havien trobat un cos al cotxe de la seva parella. De la mateixa manera, la magistrada ha subratllat contradiccions en les versions que ha ofert López, "més tenint en compte que és un agent de la Guàrdia Urbana".