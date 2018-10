Enfrontament entre manters i guàrdies urbans durant un operatiu policial

Diversos manters van enfrontar-se dijous a la tarda amb agents de la Guàrdia Urbana durant un operatiu policial contra el 'top manta' a la zona del Port Vell i la plaça de Colom de Barcelona, segons ha informat Europa Press i com ha confirmat l'ARA de fonts municipals. No hi va haver ferits.

Alguns vídeos gravats per testimonis mostren el llançament d'objectes als agents, que van haver-se de posar els cascos i fer servir escuts per protegir-se. Després els manters van fugir pel passeig Colom, cosa que va obligar a tallar un dels carrils de l'avinguda.

La Guàrdia Urbana, conjuntament amb la Policia Portuària, va fer un primer operatiu dijous a les 16 h sense incidents, però a la segona actuació, a les 18 hores, va ser quan van tenir lloc els problemes.

Les fonts consultades per Europa Press han precisat que no es van produir identificacions ni detencions i que es van aconseguir decomissar 3.000 objectes destinats a la venda en el 'top manta'.

La Guàrdia Urbana fa cada setmana una mitjana de dos dispositius contra la venda ambulant, en algunes ocasions amb la Policia Portuària, com han explicat fonts municipals.