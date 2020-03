Enric Plensa, ‘Xiqui’: “O ens espavilem sols O ens deixaran caure”

El desembre del 2017 Enric Plensa, Xiqui,va decidir fer un gir en la seva carrera professional d’ambientòleg i obrir una botiga de queviures gironins, artesans i de qualitat, El Celler d’en Xiqui, en un local de la plaça Salvador Espriu de Girona, a tocar del Mercat del Lleó. Hi ven vins de l’Empordà, formatges, foie-gras, cerveses artesanes o ratafies, i tots amb un denominador comú: provenen de petits productors del territori. Al tractar-se d’una botiga d’alimentació, té permís per obrir i va decidir que continuaria aixecant la persiana cada dia: “Primer, pels clients, perquè crec sincerament que aquests dies els passarem molt millor si podem gaudir d’una bona copa de vi amb un bon formatge”, defensa, i també assegura que seguirà treballant pels proveïdors. “Pràcticament el 100% del que venc a la botiga ho produeixen altres autònoms i petites empreses familiars que en un 80% o un 90% viuen de les vendes a locals de restauració, que ara no poden obrir. A qui vendran ells si tanquem? I què en fem de tots els formatges?”, es pregunta. I afegeix una xifra: els vins de la DO Empordà han perdut entre el 90% i el 100% de les vendes pel tancament de comerços i restaurants.

Des que va esclatar la crisi del covid-19 només obre en horari de matins. “Gairebé no hi ha ningú pel carrer. Sort n’hem tingut dels amics i coneguts: vam fer una crida a les xarxes i han vingut molts a comprar per ajudar-nos. Van buidar les neveres -relata-. I sort d’ells, perquè no volia haver de llençar tot el que tenia”, reconeix. De fet, molts formatgers tenen molt d’estoc i amb alguns ha fet un tracte: “Ells em portaran gènere, paguem el transport a mitges i, si el venc, els hi pago i, si no, no”. També s’ha aliat amb els veïns, la fleca-pastisseria per a celíacs Bye Bye Blat, per portar les comandes a casa dels clients.

És autònom i fa poc més de dos anys que va obrir. “He hagut de picar molta pedra. I ara que començava a recollir els primers fruits ens ha arribat aquesta patacada -lamenta-. He de pagar la quota d’autònoms, el lloguer, la llum… I de les ajudes per a empreses que els governs han venut a so de bombo i platerets no n’hi ha cap a la qual em pugui acollir. O ens espavilem sols o ens deixaran caure”, critica.