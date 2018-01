Ensenyament confia que es desestimi el cas contra els professors investigats per comentaris de l'1-O

Els dos professors de l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca, que encara no havien estat citats per la investigació d'uns suposats comentaris despectius a classe contra la policia arran de les càrregues de l'1-O han declarat aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia. Les seves declaracions han durat poc més de mitja hora i la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat, Núria Vallduriola, ha destacat que amb les preguntes els docents han pogut manifestar que sempre van fer el que tocava.

"Estan alliberats perquè no ha quedat res en entredit i la seva professionalitat queda intacta", ha assegurat. A l'espera que la fiscalia decideixi si els 11 professors investigats han de declarar davant el jutge, Vallduriola ha confiat "que s'imposi el seny" i que la causa quedi desestimada. Els docents han hagut de declarar arran de les denúncies d'algunes famílies que asseguren que l'endemà del referèndum es van produir debats a l'aula on es va criticar l'actuació de la Guàrdia Civil durant l'1-O.

De les preguntes de la Guàrdia Civil, segons Vallduriola, no se'n pot extreure que els professors incorreguessin en un delicte d'odi, com afirmen les famílies denunciants. Igual que en els altres nou professors citats anteriorment, la Guàrdia Civil ha preguntat als dos professors que han declarat aquest dimecres si van demanar als alumnes que s'identifiquessin com a fills de membres d'aquest cos policial i si se'ls va obligar a participar en el minut de silenci que es va organitzar a l'institut.

De nou, Vallduriola ha recordat que l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca, on estudien molts alumnes fills de guàrdies civils perquè la comandància és a prop del centre, té 40 anys d'història i mai hi ha hagut cap tipus de conflicte com el que ara s'investiga. També ha defensat la professionalitat dels docents citats.