Ensenyament convoca les oposicions per a les 2.000 places de docents

El Departament d’Ensenyament publicarà aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l’ingrés als cossos docents. Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat anunciades a finals de l’any passat. Després de l'aplicació de l'article 155, ha sigut el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, qui ha anunciat aquest dimarts la convocatòria.

Concretament, s’oferiran 373 places per al cos de mestres, 1.602 de professors d'ensenyament secundari, 11 de professors d'arts plàstiques disseny i 14 de professors d'escoles oficials d'idiomes. El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de desembre de 2017.



Els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents de l’1 al 20 de desembre 2017. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena de gener de 2018 i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la primera quinzena de març de 2018. Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans d’abril de 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny del mateix any.