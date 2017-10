Ensenyament convocarà al novembre les oposicions per a les 2.000 places de docents

El departament d’Ensenyament "té previst" publicar durant la segona quinzena de novembre la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l’ingrés als cossos docents. Fonts d'Ensenyament, però, han assegurat que "fins que no s'aprovi l'article 155 i se sàpiga en quins termes serà la intervenció" no se sabrà com es veurà afectada la convocatòria.

El concurs serà per als cossos de mestres, de professors d'arts plàstiques i disseny, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'ensenyament secundari. Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat que el Govern va anunciar a finals de l’any passat.



Segons ha informat Ensenyament, els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents durant el desembre del 2017. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena de gener del 2018 i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la primera quinzena de març del 2018.