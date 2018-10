Ensenyament recollirà propostes per millorar el document sobre el model lingüístic

El departament d’Ensenyament recull propostes de millora del document presentat aquest dimarts que actualitza el model lingüístic a Catalunya. Després de la polèmica generada, perquè hi ha qui ha interpreta que posa en risc la immersió lingüística, la conselleria està escoltant aportacions sobre el redactat per tal que quedi clar que el model d’escola catalana es manté igual.

Segons ha sabut l’ARA, ahir el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es van reunir amb les exconselleres d’Ensenyament Irene Rigau i Meritxell Ruiz al Parlament. Totes dues van fer arribar propostes al departament, que recollirà i escoltarà les que li arribin. Després s’analitzarà si es modifica o no el document que ha fet públic aquesta setmana.

El cas de les exconselleres no és l’únic. Un dia abans, dimecres, va ser Plataforma per la Llengua qui es va reunir amb Bargalló. L’entitat havia expressat la seva preocupació per si el model lingüístic rebaixava la presència del català a les aules i va acordar amb la conselleria establir una taula de negociació per fer arribar esmenes al document. La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, va afirmar que s’havien detectat problemes “més de forma que no pas de fons”.

El document ha generat crítiques perquè inclou per primera vegada en un text oficial la possibilitat que es pugui fer més castellà en entorns catalanoparlants. Ara bé, el departament insisteix que és tan sols una guia i que encara no concretarà els percentatges d’hores dels idiomes ni els terminis d’aplicació.

El que fa Ensenyament no és ampliar l’horari de castellà -ara se’n fan dues hores setmanals a primària, tres a ESO i dues a batxillerat-, sinó donar flexibilitat als centres perquè els que estiguin en entorns catalanoparlants i detectin que els seus alumnes tenen un nivell més baix de castellà el puguin reforçar. I viceversa: el nou model també ha de servir perquè els centres de zones castellanoparlants, com alguns de l’àrea metropolitana, puguin incrementar les activitats en català quan calgui si es justifica una necessitat pedagògica. El problema és que aquesta opció no es concreta de manera tan taxativa en el document, sinó que es dona per descomptat en el moment en què s’afirma que el català és la llengua vehicular en tot el sistema.

Els diferents actors de la comunitat educativa consultats per l’ARA negaven dimecres que el nou model liquidi la immersió i posi en risc que el català continuï sent la llengua vehicular a l’escola.