Ensenyament reconeixerà projectes d'innovació pedagògica d'escoles i instituts

El Departament d'Ensenyament ha obert una convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius per tal de promoure i certificar els projectes impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema. És la primera vegada que el Departament obre una convocatòria amb aquest objectiu. El Departament busca consolidar les experiències que tinguin un impacte positiu en l'alumnat, en l'escola, en l'entorn i en definitiva en el sistema per valorar-les i transferir el coneixement i l'expertesa acumulada. La convocatòria està oberta a tots els centres educatius públics i concertats d'arreu de Catalunya.

Els centres que hi vulguin participar hauran de presentar una sol·licitud acompanyada d'una memòria del projecte dut a terme que serà valorada per unes comissions territorials. Es demana que el projecte estigui emmarcat en un o més àmbits del document Marc d'innovació pedagògica a Catalunya, elaborat pel Departament.

També se sol·licita que el projecte presentat en la memòria no hagi estat certificat per cap programa d'innovació amb anterioritat, que el projecte tingui l'abast de centre i estigui consolidat i que s'hagi desenvolupat segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació) en un mínim de 3 cursos en els últims 5 cursos acadèmics. Els centres que hagin complert els requisits obtindran un certificat en innovació pedagògica que es lliurarà al professorat que hagi participat en els projectes d'innovació presentats.

El Departament és coneixedor que els darrers cinc anys a Catalunya s'han dut a terme moltes experiències al territori i s'ha treballat intensament per assolir la millora de la qualitat dels serveis oferts a l'alumnat i a les seves famílies. Són centres que han canviat les metodologies d'aula, l'organització escolar i que han obert a l'entorn generant noves oportunitats d'aprenentatge.