Veïns de la Costa Brava: “Com pot ser que hi hagi gent tan egoista? Que es quedin a casa seva!"

Les principals poblacions del litoral gironí van rebre divendres a la tarda l’arribada de desenes de persones, la majoria barcelonins, que havien decidit passar el confinament a les segones residències. Una opció que no ha agradat gens a veïns i alcaldes, que critiquen el risc de contagiar la població més feble en una zona amb menys recursos sanitaris que Barcelona. “Entenem que prefereixin ser aquí, perquè hi ha més espai i per als nens és millor, però s’haurien d’haver quedat a casa seva per no escampar encara més el coronavirus", lamenta la Lola, una veïna de Castell-Platja d’Aro.

La coneguda població de la Costa Brava s'ha aixecat aquest matí amb el gruix de les botigues tancades: en un dels principals eixos comercials, amb desenes d’establiments, només hi havia oberts els supermercats, la carnisseria, una òptica, una botiga de roba i una altra d’accessoris tecnològics. La resta tenien tots la persiana abaixada. I, al carrer, poques persones i totes intentant mantenir distàncies amb la resta, mentre compraven o passejaven per la població.

La gran majoria són veïns de Platja d’Aro, però també hi ha visitants que s’han trobat amb el confinament just el cap de setmana que havien reservat fa temps per desconnectar. És precisament el cas d’en Lluís i la seva dona, que hi van arribar ahir de Vic: “El pla era quedar-s'hi fins dilluns, però amb tot això del coronavirus marxarem aquesta tarda, perquè està tot tancat, no podem dinar enlloc i ja hem recorregut tot el poble unes quantes vegades”, indicaven abans d’afegir que al seu hotel “quedaven quatre gats i ens han dit que demà tancarien perquè havien anul·lat totes les reserves”.

Els pocs comerços que hi ha oberts atenen des d'un taulell col·locat just a la porta o intenten que dins l’establiment hi romanguin el mínim de persones possibles per mantenir la distància de seguretat. Les botigueres van amb guants de làtex i s’alegren quan els pregunten si poden pagar amb targeta: amb les monedes i els bitllets hi ha més risc de contagi. “Com pot ser que la gent sigui tan egoista? Que no saben que venint aquí poden contagiar els avis? I tenim els hospitals desbordats! Que es quedin a casa seva!”, critica la Sònia mentre espera tanda fora de la carnisseria.

Just davant seu passegen la Magdalena i en Fèlix, dos jubilats de Barcelona que fa més d’una setmana que hi van arribar: “Hi venim quan no tenim metges i ens ha enganxat aquí el confinament. I hem pensat que era millor quedar-s'hi que tornar”, expliquen. D’altres, com en Francesc i la Roser, han vingut de Santa Coloma de Gramenet “per regar les plantes de l’apartament”: “Hem arribat aquest matí i marxem demà, però patíem perquè si tanquen les carreteres estarem temps sense poder venir i les plantes necessiten aigua”. També l’Anna, de Cerdanyola del Vallès, ha aprofitat el cap de setmana per “comprovar com estava l’apartament i demà marxem”.

"Bogeria" als supermercats

“Confinar solidàriament està molt bé, però és com tot: la gent farà el que voldrà fins que tanquin per nassos les carreteres, llavors sí que faran cas”, retreu en Xavier, un altre veí de la població. I és que la majoria de persones consultades coincideixen que els governs espanyol i català han reaccionat tard a la pandèmia del coronavirus: “Ho haurien d’haver fet abans, ara el virus ja corre per totes bandes. La gent no estàvem preparats i ara ha vingut de cop i ens han enganxat desprevinguts”, opina en Francisco. I la Laura afegeix: “Podien haver seguit l’exemple d’altres països, no entenc per què han esperat tant, hauríem d’estar confinats des de fa dies!”

Tots dos expliquen que divendres a la tarda i vespre els supermercats de Platja d’Aro van ser una "bogeria": “La gent s’enduia menjar per tres mesos, van arrassar amb tot!” Una afirmació que corroboren dues caixeres de dues cadenes diferents: “Tu et creus que amb el risc que hi ha, ahir estava això ple i avui a primera hora teníem gent esperant que orbríssim? I mira –diu assenyalant les neveres buides–, s’han endut tota la carn!”, comenta mentre admet que els productes frescos ja no els reposen perquè demà tanquen i es farien malbé. Ara bé, totes dues asseguren que ningú ha de patir pel subministrament de productes bàsics: “No s’acabaran tot l’estoc que hi ha!"

Precisament les compres exagerades dels veïns de les segones residències ha sigut un dels pals de paller de les crítiques de l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez: "Ens trobem amb els carrers plens de gent que inunden els supermercats per omplir la nevera de segones residències i no són dies per estar de lleure al municipi", retreu: "La contenció es fa més difícil si de cop arriben molts visitants".

La majoria dels veïns consultats estan preocupats perquè han sentit que augmentaran els contagis i que la setmana vinent es podria col·lapsar el sistema sanitari. Però més enllà de la crisi del coronavirus, a tots els preocupa el futur del poble: encara no s’han recuperat de les pèrdues i desperfectes que va deixar el Gloria i la Setmana Santa ja la donen per perduda pel Covid-19. “I si també perdem l’estiu… haurem begut oli perquè tots vivim del turisme”, diu en Josep mentre mira les màquines aparcades davant un passeig marítim amb la sorra encara plena de dunes i esvorancs deixats pel temporal.