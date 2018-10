Entesa amb el Govern pel 30% en habitatge

Després que el ple de l’Ajuntament de Barcelona aprovés, el mes passat, la mesura que obligarà a reservar el 30% dels nous habitatges a pisos de protecció oficial, només falta el vistiplau de la subcomissió d’Urbanisme del Govern perquè el canvi comenci a aplicar-se. Per això les entitats en defensa del dret a l’habitatge que l’han promogut es van reunir ahir amb representants del departament de Territori i de l’Ajuntament per demanar accelerar al màxim aquest pas.

Segons va explicar la portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, les entitats van sortir satisfetes de la trobada perquè van trobar una “entesa” entre les dues parts. De fet, van assegurar que se celebrarà una comissió bilateral extraordinària abans de la data prevista, el 5 de desembre, perquè la mesura sigui vigent en les pròximes setmanes. L’acord consisteix a avançar la comissió al novembre. Les entitats també van explicar que van veure predisposició del Govern sobre la possibilitat que els pisos qualificats com a protecció oficial mantinguin aquesta categoria de manera indefinida, i no només durant 15 anys.

La tinent d’alcalde de l’àrea d’Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, va assegurar que la reunió va servir per aclarir dubtes jurídics i que va quedar clara la “plena sintonia” de la Generalitat i l’Ajuntament en la necessitat de tirar endavant la mesura i de treballar conjuntament per fer-la més forta jurídicament. Va afegir que es va compartir la voluntat que el canvi entri en vigor al més aviat possible i que no s’han introduït modificacions en el text que va aprovar el ple. La tinent d’alcalde va demanar “responsabilitat” als promotors per no buscar “dreceres legals” que els permetin esquivar la regulació i va reiterar que, a l’estiu, hi ha hagut un creixement de les notificacions necessàries per engegar una promoció.

Proposta que s’ha de “polir”

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Govern, Agustí Serra, que també va participar en la trobada amb les entitats promotores de la iniciativa i el consistori, va dir ahir a l’ACN que queden aspectes tècnics i jurídics -sobre la mesura del 30% en habitatge- que s’han de “polir” perquè la proposta pugui ser aprovada definitivament. Serra va dir que està “molt d’acord amb la iniciativa”, però va considerar que és “insuficient” perquè és “molt genèrica”. En aquesta línia, va lamentar la “precipitació” amb la qual s’ha fet la proposta. “Si s’hagués treballat més podria haver estat més efectiva”, va valorar.

Segons va explicar el secretari d’Hàbitat Urbà, el text preveu que la reserva del 30% no s’hagi de fer en el mateix edifici en casos “concrets o excepcionals” i que es pugui traslladar al barri. Amb tot, Serra va defensar que és una mesura que s’hauria de plantejar a nivell metropolità. “Fer-ho municipi a municipi no és la manera”, va subratllar.

A Barcelona, segons els càlculs municipals, la mesura suposarà la construcció d’uns 334 pisos socials nous cada any. L’Ajuntament de Sant Cugat, que va donar llum verda a un projecte gairebé idèntic en el ple del passat dia 16, va ser el primer a seguir els passos de l’equip de Colau.