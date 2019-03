Entitats socials reclamen al Parlament la llei per reduir el malbaratament alimentari

La Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha demanat a la mesa del Parlament de Catalunya que es reprengui el procés per aprovar la proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari. La proposició es va presentar a la mesa el 6 de febrer de l'any passat, però el període d'esmenes s'ha anat prorrogant des del juny i per això en lamenten l'endarreriment. Des de la xarxa es considera que la llei és de ''gran importància'' per a la ciutadania. Es calcula que a Catalunya es llencen 262.471 tones d'aliments sòlids que es podien haver aprofitat, cosa que suposa 34,9 quilos de mitjana per habitant i any i el 58% es llença a les llars, unes quantitats que podrien alimentar mig milió de persones durant tot un any.

L'Acord Ciutadà demana poder realitzar un seguiment a les esmenes proposades a la llei i s'ofereix a assessorar tots els grups polítics del Parlament. Les entitats demanen sol·licitar poder comparèixer a l'hemicicle per exposar les propostes del posicionament, que ja han fet arribar el seu posicionament, a través d'una declaració als grups parlamentaris.



El malbaratament alimentari és el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària, és a dir, des del camp a les llars. Es calcula que anualment es malbaraten 260.000 tones d’aliments a les llars, els restaurants, els bars, els serveis d’àpats i els comerços catalans.



Les entitats consideren important reduir el malbaratament alimentari a escala global i buscar-ne l'origen, la producció d'excedents. També demana buscar i impulsar alternatives, com pot ser la reducció de preus a productes amb caducitat pròxima, perquè els productes puguin arribar al conjunt de la població. També es va demanar facilitar l'aparició d'altres projectes innovadors per donar sortida als excedents alimentaris i orientar les botigues i altres centres de distribució d'aliments cap a la reducció del malbaratament alimentari, promovent polítiques que minimitzin els excedents. A banda, també es demana no impedir la comercialització dels productes alimentaris procedents de donacions, sempre que sigui amb finalitats socials.