Entitats de docents i famílies s'uneixen per reclamar que tot el curs sigui presencial

Entitats de docents i de famílies s'han unit aquest dimecres per reclamar que la tornada a l'escola garanteixi que "el dret a l'educació i el benestar de nens i joves estigui al centre de les polítiques públiques". Per això exigeixen els recursos que facin falta perquè els centres "obrin amb garanties de salut, 100% de presencialitat i una atenció de qualitat".

Així ho diu el manifest unitari que han signat l'Associació de Mestres Rosa Sensat, el col·lectiu Tornem a les Escoles, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill, en què asseguren que, en cas de nous confinaments, l'educació "no pot parar durant una emergència". Així, deixen clar que la docència online només pot ser una eina "complementària", però "no pot substituir l'escola presencial", i encara més en un context de grans desigualtats socials i educatives, en què s'ha posat de manifest la "bretxa digital".

En aquest sentit, des del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació, també han insistit avui que la bretxa digital "ha agreujat la bretxa educativa preexistent", i que això ha estat especialment greu als centres de màxima complexitat. En un comunicat, reclamen que l'administració prioritzi aquests centres i que garanteixi els recursos suficients per assegurar una ràtio màxima de 20 alumnes i el retorn de la sisena hora als centres que hi han renunciat.

El 40% dels centres educatius a Barcelona demanen espais

Les entitats del manifest fan dues peticions a les administracions: una prestació econòmica als progenitors que hagin de cuidar fills i filles en quarantena i la cessió d'espais públics i equipaments per fer municipis "educadors". Precisament, el Consorci d'Educació de Barcelona ha explicat aquest dimecres que fins ara s'han rebut 129 peticions d'ús d'espai a l'aire lliure i 32 més per a equipaments municipals. Això significa que el 40% dels centres educatius de la ciutat han demanat fer servir espais exteriors durant el curs per fer-hi, sobretot, activitats complementàries, com el pati.

Segons ha explicat el tinent d’alcaldia de d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident del Consorci, Joan Subirats, ja s'ha confirmat la disposició dels espais a 50 dels 160 centres que ho han demanat, però es treballa per arribar als que falten aquesta setmana. Alguns exemples ja confirmats són la plaça de la Mercè per l'Escola Drassanes i l'Espai Jove Casa Sagnier i els Jardins d'Enric Sagnier per l'Institut Montserrat.

La matrícula a la pública supera per primer cop la concertada

Una de les novetats que presenta el nou curs a Barcelona és que per primera vegada la matrícula a P3 a l'escola pública (51,6%) supera la concertada (48,4%). Una altra cosa és la demanda: aquest any les peticions a l'escola pública a la ciutat de Barcelona havien superat la de l'escola concertada per tercer any consecutiu. Segons va dir aleshores Subirats, es tractava d'una "bona notícia" que corregia "l'anomalia" que hi havia a la capital catalana.

El president del Consorci, Josep González-Cambray, ha explicat que el curs comença amb 179.574 alumnes a la ciutat, és a dir, 1.097 més que l'any passat. Novament, l'augment d'alumnes es produeix a l'ESO.