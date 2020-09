Entitats ecologistes demanden el govern espanyol davant el Suprem per la seva inacció climàtica

Ecologistes en Acció, Greenpeace i Oxfam Intermón han presentat un recurs contenciós administratiu contra el govern de Pedro Sánchez davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem per inacció i incompliment jurídic de les obligacions d'Espanya contra l'emergència climàtica.

En l'escrit, les tres entitats ecologistes demanen a l'alt tribunal que exigeixi a Espanya una reducció d'emissions del 55% el 2030 i la neutralitat climàtica el 2040, i també que recordi a l'Estat la seva responsabilitat en la desprotecció dels drets fonamentals de la salut i la vida dels ciutadans, que, diuen, requereixen un medi ambient adequat per poder-ne gaudir plenament. Els sotasignants asseguren que, un cop sigui admesa a tràmit la demanda, "carregaran" amb tots els arguments jurídics i científics contra el govern de Sánchez.

El litigi se sustenta en l'incompliment d'una obligació jurídica de l'executiu de Sánchez, que ja hauria d'haver presentat a la Unió Europea, amb data límit del 31 de desembre del 2019, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (l'anomenat PNIEC) i també l'Estratègia a llarg termini, dos instruments jurídics de l'acció europea pel clima necessaris per complir els compromisos contra el canvi climàtic.

Segons les entitats ecologistes, aquests incompliments són una "vulneració dels drets humans" perquè el Tribunal Europeu ha manifestat moltes vegades que sense una protecció adequada del medi ambient no es pot garantir el dret a la vida i a la salut, uns drets essencials per a les generacions actuals i futures. "Aquest és un problema inajornable", han sentenciat.

L'advocada de Greenpeace Lorena Ruiz ha apuntat, a més, que l'esborrany públic del PNIEC i de l'Estratègia plantegen una ambició climàtica "insuficient" per complir l'objectiu que els estats de la Unió Europea es van marcar quan van signar l'Acord de París.

Una acció "històrica"

Per al director executiu de Greenpeace, Mario Rodríguez, aquest dimarts és un "dia important" al qual s'haurien estimat més no arribar. Diu que, amb tot, es tracta d'una acció "històrica" per exigir al govern espanyol que "compleixi" la seva obligació climàtica, especialment en un context de crisi sanitària i socioeconòmica sense precedents. "Considerem que prevenir els pitjors efectes del canvi climàtic és un imperatiu i, encara que els esforços de l'actual govern d'Espanya van en la bona direcció i els valorem positivament, hem de reconèixer que són insuficients per complir els compromisos internacionals adquirits en l'Acord de París", ha manifestat Rodríguez.

En la mateixa línia, des d'Ecologistes en Acció han assegurat que "la societat s'hi juga molt" i des d'Oxfam Intermón han qualificat de "fita" aquesta demanda, a la qual s'han sumat amb la mirada posada en l'impacte social del canvi climàtic en les persones que més en pateixen les conseqüències.

El director d'Oxfam Intermón, Franc Cortada, ha recordat també que el canvi climàtic no afecta igual a tothom perquè països que amb prou feines en són responsables pateixen de manera exponencial els seus impactes dia rere dia. Cortada també ha recordat, en aquest sentit, que el 10% més ric del planeta és responsable del 50% de les emissions de CO₂, mentre que més del 50% de la població tot just emet el 10% del CO₂ mundial.

Una tendència mundial

L'advocada de Greenpeace Lorena Ruiz ha subratllat en la presentació del document de les entitats ecologistes que aquesta mena de demandes estan proliferant a tot el món per la "inactivitat i passivitat dels governs davant el màxim repte de la civilització". "Als ciutadans no ens queda altre remei que recórrer a aquesta via per obligar els estats a complir", ha lamentat.