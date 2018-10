Entitats d'atenció a la infància paguen la meitat del sou als seus treballadors per endarreriments de la DGAIA

Algunes entitats que gestionen centres de menors han patit impagaments per part de la DGAIA des del mes de juliol i aquest mes de setembre no han pogut fer front al total de nòmines, així que s'han vist abocades a pagar la meitat del sou als seus treballadors, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA).

Del total de 8,7 milions d'euros pendents de pagament, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja n'ha desencallat 5,5, que s'han abonat a les entitats, i preveu pagar els 3,2 restants durant les pròximes setmanes per poder regularitzar els endarreriments. L'administració justifica els retards per la gestió de l'arribada massiva de joves i per l'aplicació del 155, que va impedir que la contractació fos normal i que la confecció dels documents comptables de pagament també portés retard, cosa que ha fet ''impossible'' estar ''al dia'' d'aquests pagaments.



Segons la FEDAIA, cada entitat té una capacitat financera diferent per poder fer front als endarreriments dels pagaments de l'administració, però n'hi ha que no han pogut assumir-ho i no han pogut pagar la totalitat de les nòmines dels treballadors al mes de setembre. Des de la FEDAIA encara no tenen la xifra exacta de quantes entitats estan afectades ni de quants treballadors no han pogut cobrar el sou sencer, però algunes sí que ho han comunicat a la Federació.

A més, l'atenció a l'emergència de l'arribada massiva de menors sense referents familiars ha provocat que alguns dels contractes signats amb entitats hagin esgotat el crèdit disponible en multiplicar les places contractades i, per tant, s'hagin produït ''desajustos i endarreriments addicionals''.