Entitats i veïns reclamen al Govern que no permeti els sondejos per buscar talc a l'Alt Empordà

"No estem disposats a permetre que l'empresa s'enriqueixi dels recursos d'unes muntanyes i que perjudiqui la gent que viu aquí i que està fent una gestió sostenible al territori". Així de contundents s'han mostrat els representants d'IAEDEN-Salvem l'Empordà, del Centre Excursionista Empordanès, de l'Institut d'Estudis Empordanesos i dels propietaris i afectats de la zona de les Salines, on una empresa, Minerals Girona SA, ha demanat permís per investigar si hi ha talc, un mineral que utilitzen diverses indústries com la cosmètica. L'empresa, però, ha defensat en un comunicat que està fent un estudi per mirar si seria viable mediambientalment i econòmicament reobrir les mines de talc al Pirineu i que són treballs que es farien amb "absolut i màxim respecte per la natura i la comarca".

Segons la conselleria de Territori, la companyia va demanar el permís d'investigació del mineral talc als municipis de la Vajol, Darnius i Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) el 2017. El gener d'aquest any Minerals Girona SA va sol·licitar una ampliació d'aquesta autorització per fer vuit nous sondejos en quatre emplaçaments situats a l'entorn de la pedrera de la Calma, a Darnius. La sol·licitud actualment està en tràmit: el departament ha de resoldre abans les al·legacions que han presentat tant l'Ajuntament del municipi com IAEDEN-Salvem l'Empordà.

Les quatre entitats del territori han assenyalat que el problema no són els sondejos en si –"tenen un impacte ambiental reduït perquè ho fan amb una tecnologia molt avançada"–, sinó que temen que el nou permís que han sol·licitat sigui per acabar construint una explotació minera a les Salines. "Només aquests sondejos valen 200.000 euros i si l'empresa fa aquesta inversió, potser és perquè hi ha un interès en explotar aquesta zona. I ara encara som a temps d'actuar per evitar-ho", ha subratllat la portaveu d'IAEDEN, Marta Ball-llosera.

A les al·legacions que han presentat, els ecologistes també demanen a la conselleria de Territori que, abans d'autoritzar el permís d'investigació, reclami a la companyia "quines extractives es farien, com, en quins punts i quins impactes tindrien". Una de les principals preocupacions de les entitats del territori és que l'empresa acabi fent "mines a cel obert i no en galeries, i deixi les muntanyes de les Salines foradades, amb esvorancs i obertures". Per això, reclamen un pla director que determini el nombre de mines i quines es volen explotar.

Els representants també han remarcat l'alt valor natural de les muntanyes de les Salines, "una de les zones més ben conservades de l'Alt Empordà". "Té la densitat d'hàbitats d'interès comunitari més interessant de la comarca, amb boscos de suredes de gran valor", ha afegit Ball-llosera, que també ha recordat que els sondejos es faran en una zona que ha fet una "aposta clara per un model de vida i una activitat econòmica altament respectuosa amb el territori". "I no podem permetre que es malmeti tota la feina sostenible i respectuosa que s'està fent perquè una empresa s'ho emporti tot, a canvi de res o a canvi de pagar un pavelló al poble", ha destacat la portaveu.

L'empresa descarta les mines a cel obert

Minerals Girona SA opera amb el nom comercial Mineralia i es dedica a l'extracció i micronització de minerals per a la indústria, principalment de sulfat de bari. En un comunicat, la companyia ha recalcat que tots els estudis que està fent compten amb els permisos de la direcció general de Mines de la Generalitat i que "mai s'ha previst ni pensat en una explotació ni extracció a cel obert, sinó que sempre s'ha parlat de mineria d'interior, subterrània, que són sostenibles i no tenen impacte en el territori".

Segons Mineralia, la possible obertura d'una explotació minera seria una bona notícia perquè generaria molts llocs de treball directes i indirectes "amb un talc d'origen català". Ha apuntat que tots els seus processos industrials "tenen petjada verda", i han assegurat que són una empresa "compromesa amb el territori i amb el nostre entorn". Finalment, a l'escrit, lamenten "l'alarma social que s'està creant", ja que el projecte "no és definitiu" i només es tracta "d'un estudi mediambiental i econòmic".

Velles mines de talc

Els principals objectius dels sondejos d'investigació és obtenir dades concretes de l'existència de talc a l'Alt Empordà i estudiar la viabilitat d'una possible explotació futura. Durant la segona meitat del segle XX hi havia mines de talc en explotació en aquests municipis alt-empordanesos. De fet, la pedrera de la Calma, que està pendent de restauració, es dedicava a l'explotació de roca calcària.

El talc és un mineral que s'utilitza en diverses indústries. La més popular és la cosmètica, que l'utilitza en pols i serveix per absorbir la humitat. Però també es fa servir per fabricar paper, pintures, ceràmiques, perfums, plàstics o insecticides.