Entitats veïnals i ecologistes es despengen d'un pacte per Barcelona que veuen "buit"

A finals d'abril, Barcelona es va conjurar per dissenyar un gran pacte, que fos com més transversal millor, i dibuixés l'estratègia a seguir des d'ara fins a finals de l'any que ve per reimpulsar la ciutat després de la sacsejada del covid-19. El resultat del debat, però, no ha sigut tan homogeni com es preveia i un conjunt d'entitats socials, veïnals i ecologistes ja han deixat clar que se'n desvinculen i que no donaran suport al document final, que es presenta aquest dimarts a la tarda en un acte solemne al Saló de Cent, presidit per l'alcaldessa i el tinent d'alcalde i amb representació de tots els grups de l'oposició. " Considerem que la magnitud de la crisi actual exigeix polítiques clares i concretes i no grans intencions generals ambigües", lamenten entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ecologistes en Acció, la PAH o la Federació Catalana de Voluntariat Social, que, amb una quinzena més d'entitats, s'han erigit com un "front d'oposició social" al pacte.

Colau buscarà l'entesa amb l'oposició per adaptar els pressupostos a les necessitats de la crisi

Lamenten que el document final no faci una crítica del "model econòmic que està en la base de les desigualtats" i que no es faci tampoc un gir en el discurs dels últims anys sobre el model econòmic d'èxit. Consideren que el text final és, en definitiva, "una fugida cap endavant, sota el maquillatge del consens", i que no recull les seves propostes. Les iniciatives que havien presentat anaven des d'apujar la taxa turística i dedicar-la al 100% a combatre els "danys socials" provocats pel turisme a eliminar el consorci Turisme de Barcelona o retirar l'ampliació de l'aeroport i limitar els creuers.

També plantejaven projectes com l'enllaç de tramvies per la Diagonal, que forma part del programa del govern; i una reducció dràstica del trànsit. O la municipalització de l'aigua, una moratòria de desnonaments i un gran pacte per a l'habitatge, entre moltes altres qüestions que consideren que no s'han atès. Veuen l'acord final com un projecte "buit".

El pacte s'ha intentat teixir entre els grups polítics del consistori i una cinquantena d'entitats, entre les quals hi ha des de Pimec fins a les universitats, el RACC o Fira de Barcelona. Es va presentar com un gran acord per anar més enllà de les competències del mateix ajuntament i que avançava, en paral·lel, a les converses entre els grups per assolir un acord pressupostari per crear un fons covid de 90 milions, que és un dels punts que es votaran en el ple d'aquest divendres.

L'acord s'ha cuinat, aquestes setmanes, en quatre grups de treball sobre els principals eixos temàtics: economia, model urbà, model social i el bloc cultura-internacional-esportiu. Els detalls es donaran a conèixer aquesta tarda en un acte en què sí que hi haurà els representants de les entitats que hi han acabat donant suport.