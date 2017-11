Entra a presó un home que en va atacar un altre amb una fulla d'afaitar en un caixer

Un jove de 25 anys ha ingressat a la presó com a presumpte autor de l'agressió a un altre home que es disposava a dormir a l'interior d'un caixer al districte de Nou Barris. Segons fonts policials, els fets es van produir el dijous passat quan el detingut va entrar a l'interior de l'oficina i sense motiu aparent va causar un tall a la part frontal del coll amb una fulla d'afaitar a la víctima, a qui no coneixia de res.

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'agressor, amb diversos antecedents per delictes contra el patrimoni i per estar implicat en diverses baralles on hauria utilitzat una arma blanca per agredir altres persones, després que es presentés a les dependències de la Guàrdia Urbana i expliqués que havia agredit greument amb un objecte tallant.



Després de l'agressió, el ferit va demanar ajuda als clients d'un bar proper perquè l'acabaven de ferir al coll. La víctima també va poder aportar una descripció del seu agressor amb qui no mantenia cap tipus de relació.

Un cop detingut, la Unitat d’Investigació de Nou Barris de Mossos d’Esquadra es va fer càrrec de les diligències i va identificar el caixer on va tenir lloc l’agressió. Amb les imatges de les gravacions de seguretat del caixer es va poder comprovar que els fets es van produir sense que s’observés cap tipus de discussió ni baralla anterior. De fet, el detingut abans d’agredir la víctima va estar vigilant per tal de no ser descobert per cap vianant.

Després de passar a disposició judicial al jutjat d'Instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia, el detingut va ingressar a la presó. La investigació ha permès determinar que els fets no estarien motivats per motius d’odi o discriminació i que l’agressor hauria ferit a la víctima sense una motivació clara.