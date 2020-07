Entra en vigor la prohibició del 'botellón'

A partir d'avui queda prohibida la pràctica del 'botellón' a Catalunya, com a mínim durant els pròxims 15 dies i per raons de "salut pública". Així ho ha publicat ja el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que recull avui la resolució firmada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, amb sancions d'entre 3.001 i 15.000 euros per a qui faci un consum compartit d'alcohol en espais públics.

La resolució especifica que el control de la mesura recaurà en els ajuntaments i també en el Govern en "l'àmbit de les seves competències". Es fixa, també, un termini inicial de dues setmanes per aplicar la prohibició.

La mesura entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC. És a dir, aquest dimecres. El Govern deixa clar que els espais que disposen de llicència per al consum de begudes, com els bars, queden fora d'aquesta restricció. I especifica, també, que molts ajuntaments ja tenen escrit per ordenança que no autoritzen el botellón i que el que es fa ara és generalitzar la prohibició per evitar contagis de covid-19.

A Barcelona, ja aquesta nit, la pressió policial ha dificultat fer botellón en platges i places. Els dies anteriors, de fet, ja hi havia una alta presència d'agents de la Guàrdia Urbana a la platja de Barcelona, però aquesta matinada algunes persones han explicat a l'ACN que la pressió ha sigut més alta. A la platja de la Barceloneta, entre les deu i les onze de la nit moltes famílies i grups d'amics ja havien marxat per iniciativa pròpia. A mitjanit una línia policial de deu agents van fer marxar els que quedaven, que eren desenes de grups que feien botellón, i després van passar els tractors de la neteja.