Entrar al Parc Güell amb l'empremta digital per no fer cues

Una de les promeses electorals de Barcelona en Comú era revertir el sistema de tancament que va instal·lar el govern de Xavier Trias a la zona monumental del Parc Güell. A finals de l'any passat el govern de Colau ja va assumir que no retiraria el tancat per evitar la sobresaturació de l'espai, però va decidir que impulsaria mesures –una inversió de gairebé 25 milions d'euros fins al 2022– per facilitar l'accés a l'espai i intentar que els barcelonins es fessin més seu el parc. Un dels principals canvis s'ha posat en marxa avui: la instal·lació de sistemes de lectura de l'empremta digital per poder accedir a la zona restringida sense fer cues per comprar l'entrada. Les persones inscrites en el programa Gaudir Més –més de 111.600– podran fer servir aquests accessos, que s'habilitaran a totes les entrades del recinte.

Aquest canvi respon, segons el govern municipal, a la voluntat d'incrementar el nombre de persones que es donen d'alta en aquest registre, que també dona accés gratuït a espais com el castell de Montjuïc o el Born. Es manté sense canvis el dret a entrada gratuïta que ja tenen reconegut els veïns dels barris del voltant del parc, que disposen d'un carnet que els garanteix l'entrada lliure sempre que ho vulguin. Actualment hi ha 53.632 persones empadronades a l'entorn del parc que tenen aquest carnet i 9.777 més que el tenen perquè formen part de les escoles de la zona. La regulació, que funciona des del 2013, limita a 800 persones per hora l'accés a la zona restringida.

D'altra banda, a partir del 2019 es començarà a aplicar un altre canvi important: ja no es vendran entrades presencialment a les taquilles durant la temporada alta per evitar aglomeracions. Qui vulgui entrar al parc haurà de comprar l'entrada per internet o en els caixers automàtics que hi ha a les estacions de metro de Vallcarca i Lesseps.

Del total de 24,9 milions d'euros d'inversió anunciats, està previst invertir-ne 10,2 entre aquest any i el que ve. Fins ara, de fet, ja s'han fet actuacions per valor de 4,7 milions. Es preveu, per exemple, arranjar els parcs infantils i millorar els espais verds del parc amb mesures com un itinerari de biodiversitat. També es faran millores al patrimoni, una de les quals és la recuperació del banc de la plaça de la Natura.

La previsió és que també es destinin gairebé tres milions als espais que queden fora de parc per millorar el dia a dia dels veïns que pateixen les externalitats del turisme. Un exemple d'això és la construcció d'una nova àrea infantil al carrer Sant Cugat.

Mesures de mobilitat: regular la xarxa d'autobús i una llançadora

La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat també que l'Ajuntament preveu "diferenciar" les xarxes d'autobusos que utilitzen els turistes i els usuaris habituals per no perjudicar la mobilitat dels veïns. Per això, a banda de "reforçar" la xarxa de bus regular, amb més freqüència i nous recorreguts, ha avançat que s'estan preparant "mecanismes de connexió" amb el Park Güell i altres zones turístiques de la ciutat, com "una llançadora". "Això permetria diferenciar i no competir pels mateixos autobusos com passa ara entre veïns i turistes", ha explicat.