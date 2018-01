Envien a presó per un intent d'assassinat la dona detinguda a Reus per haver provocat un incendi en un pis

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha enviat a presó la dona detinguda aquest dilluns per haver provocat un incendi en un pis, on un home va resultar ferit greu. El tribunal ha considerat que hi ha "clars indicis" per acusar la dona d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa i un delicte d'incendi amb perill per a la vida o la integritat física de les persones. Ho ha argumentat amb la investigació dels Mossos d'Esquadra i les declaracions d'una de les veïnes.

El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la investigada com a presumpta autora dels dos delictes anteriors. El tribunal li ha atribuït els delictes després de valorar la investigació de la policia i els testimonis dels fets. Una veïna ha declarat que la matinada que es va produir l'incendi va veure com la dona intentava accedir, sense aconseguir-ho, a l'interior del domicili on es trobava l'home, que va acabar ferit per les cremades i que és la seva exparella, segons van relatar els veïns.

Posteriorment, la veïna va observar que la finestra de l'escala que donava accés al pis de la víctima tenia el vidre trencat i que hi havia foc a l'interior de l'immoble. També va assegurar que havia vist com l'acusada marxava de l'edifici baixant les escales. El jutjat ha afegit que abans que es produís l'incendi una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus va identificar la dona al replà del mateix domicili.

Pel que fa a la mesura de presó provisional, el tribunal ha recordat que els delictes que s'atribueixen a l'acusada estan castigats amb una pena de més de dos anys de presó i que per això hi ha risc de fuga. El jutjat ho ha justificat pel fet que no s'ha pogut acreditar un arrelament laboral o econòmic de l'acusada ni un arrelament al territori espanyol, ja que és de nacionalitat estrangera i no consta que tingui cap domicili fix. De fet, el tribunal ha afegit que l'últim domicili que constava de la dona era el pis on es va produir l'incendi.

Detinguda l'any 2016

El jutjat ha exposat que una filla menor d'edat de la investigada és en un centre de menors i que l'acusada ja havia estat detinguda el 2016 per la seva presumpta participació en un intent d'homicidi amb relació a la seva filla. Pel que fa a l'home que va resultar ferit greu després de l'incendi de dilluns a la matinada, tenia cremades de tercer grau i va ingressar a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.