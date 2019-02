Envien a presó el detingut per una agressió sexual a Gironella

El jutjat d’instrucció 1 de Berga, en funcions de guàrdia, ha enviat a la presó el detingut per haver agredit sexualment una noia a Gironella (Berguedà) aquest cap de setmana. La magistrada ha rebut aquest dimarts el detingut, a qui ha pres declaració, i ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 36 anys, acusat d'un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i un altre per robatori amb violència.

Els fets es van produir dissabte, abans de la mitjanit, a Gironella. La policia hauria rebut l'avís dels veïns alertant de l'agressió que s'estava produïnt al portal d'un bloc de pisos de la població.

Justament aquest dimarts s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut un altre home de 26 anys per una altra agressió sexual a una jove de Berga. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els fets van passar fa un mes, en una zona propera a l’antiga discoteca Menfis.

Fa uns dies, la jove va anar a l’Hospital Sant Bernabé per visitar-se i allà va ser on va explicat els fets. Els professionals del centre van activar els protocols i van avisar els Mossos d’Esquadra. La investigació ha permès la detenció del jove de 26 anys, que el dia 23 de febrer va passar a disposició judicial i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs. Les diligències, però, encara estan obertes i hi ha un segon individu en recerca i captura a qui ja tenen identificat.