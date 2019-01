Envien a presó per homicidi i maltractament el marit de la noia assassinada a Lanzarote per Cap d'Any

El jutjat d'instrucció número 1 d'Arrecife (Lanzarote) ha ordenat l'ingrés a la presó del marit de Romina Celeste, la jove desapareguda la nit de Cap Any, per delictes d'homicidi o assassinat i de maltractaments.

La magistrada encarregada d'aquest jutjat ha assumit el cas en la seva condició de jutge amb competències de delictes de violència masclista, ja que considera que existeixen indicis que Raúl D. va matar la seva dona. Ell ho ha negat fins ara i l'únic que ha dit és que se la va trobar morta la nit de Cap d'Any al tornar a casa, que es va posar nerviós i es va desfer del cadàver tirant-lo al mar.

La jove paraguaiana, que tenia 25 anys, va ser vista per última vegada la nit de Cap d'Any, i el seu marit va denunciar-ne la desaparició una setmana després. Durant la investigació al voltant d'aquest succés, els agents han trobat indicis raonablement suficients per pressuposar l'autoria del detingut en els fets.

De tota manera, la Guàrdia Civil continua amb la investigació, ja que fins ara no s'ha localitzat la noia i encara no s'ha fet la inspecció tècnica ocular del domicili on residia.

Per ara, en els primers quinze dies del 2019, cinc dones han estat assassinades a Espanya: dues d'elles víctimes de crims masclistes, mentre que els altres tres casos es troben encara sota investigació policial i no es descarta cap hipòtesi. El 2018 van ser assassinades 47 dones per violència masclista. Des que el 2003 es van començar a comptabilitzar aquests crims, han mort 977 dones per aquesta xacra.