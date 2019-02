Envien a presó el detingut per una violació a una dona de 72 anys a Berga

L'home de 33 anys i nacionalitat senegalesa detingut per una violació a una dona de 72 anys a Berga ha entrat a la presó. El jutjat d'instrucció número 2 de Berga ha acordat presó provisional sense fiança per un delicte d'agressió sexual. La jutge considera que "hi ha motius suficients" que apunten que l'home va cometre la violació i afegeix que els Mossos d'Esquadra el van trobar al lloc dels fets quan s'estava aixecant amb els pantalons abaixats, amb el penis a fora. La detenció, de fet, va ser in fraganti, perquè una testimoni va trucar a la policia alertada pels crits de la víctima.

La jutge explica que l'agressió sexual va passar diumenge a dos quarts de vuit del vespre a la Gran Via de Berga. Quan la víctima va accelerar el pas, perquè feia estona que havia detectat que un home la perseguia, aquest la va agafar pel coll i la va portar a l'entrada del número 42, on hi ha una oficina de gestió i recaptació. Allà la va llançar amb força a terra i la va agafar fort pel coll perquè la dona, que cridava per demanar ajuda, callés. En aquell moment, afegeix la jutge, la víctima va patir per la seva vida i va fer cas del que li ordenava l'home. Va callar, tot i que va intentar treure-se'l de sobre.

La declaració de la dona davant els Mossos i en seu judicial és totalment coincident, subratlla el jutjat, que remarca que l'informe del metge forense que va assistir la víctima corrobora la seva explicació per les lesions que tenia. En aquesta línia, la jutge exposa que els relats de la testimoni que va trucar la policia i dels Mossos que van intervenir donen total credibilitat als fets. Els agents diuen que, quan van arribar, l'home s'estava aixecant amb els pantalons i els calçotets abaixats. La víctima estava estirada a terra, despullada de la part de baix, amb la boca plena de sang i en estat de xoc.

La jutge recull que la dona, tot i l'estat de xoc, va explicar amb total claredat els fets, tal com va fer després en seu judicial. La fiscalia va demanar presó provisional per a l'home, mentre que la seva defensa va sol·licitar una mesura menys restrictiva. El jutjat ha resolt que "hi ha indicis racionals" d'un delicte d'agressió sexual, que pot ser castigat amb una pena de fins a 15 anys de presó. Per això la jutge justifica la presó provisional de l'home, perquè valora que hi ha risc de fuga per la gravetat dels fets i la pena que se li pot imposar. També afegeix que l'home es va resistir a ser identificat, que està en una situació irregular a l'estat espanyol, que no hi ha persones que en depenguin i que no està arrelat al territori.

Investigació oberta per una altra agressió sexual

En paral·lel, els Mossos tenen una investigació oberta per una agressió sexual a la zona del passeig Marítim de Barcelona, al barri de la Barceloneta. Els fets van passar a les sis de la matinada de diumenge a l'interior d'un local d'oci nocturn. De moment la policia no ha detingut ningú per aquest cas.