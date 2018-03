Envien a la presó l'home que va segrestar la dona del cònsol de Mali durant sis hores

L'home que va quedar detingut aquest dilluns a Barcelona després d'haver segrestat la dona del cònsol de Mali durant sis hores ha ingressat a la presó. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha acordat presó provisional i sense fiança per a l'home: apunta que volia obtenir un visat a canvi de l'ostatge. Els fets van començar cap a les 13.30 h de dilluns a l'avinguda de Josep Tarradellas, molt a prop de la plaça Francesc Macià, on hi ha el consolat de Mali. L'arrestat, un ciutadà malinès, havia entrat al consolat a buscar un permís per sortir d'Espanya que havia demanat fa dues setmanes.

Però una vegada dins el consola, l'home va saber que li havien rebutjat aquest permís i va entrar en còlera. El permís se li havia denegat perquè tenia dos antecedents i un jutge havia impedit que, amb aquesta situació, se li tramités el document de sortida. Quan el ciutadà de Mali va conèixer la decisió, va tancar la porta amb clau i la va bloquejar amb un arxivador, amb la funcionària consular i dona del cònsol com a ostatge. Durant sis hores, els agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra i els del Grup Operatiu Especial de Seguretat (GOES) de la Policia Nacional van intentar negociar amb l'home.

Cap a les 19.30 h el segrestador va portar la dona a un despatx del consolat, i des del carrer es podia veure a través de les finestres tot el que passava en aquella sala. L'home parlava per telèfon i agitava uns papers, com si li demanés al seu ostatge que els signés. De fet, el jutjat que l'ha enviat a la presó li atribueix un delicte de detenció il·legal amb l'agreujant d'haver fixat una condició: l'obtenció d'un visat atorgat pel cònsol.

El segrest es va acabar quan els agents van fer creure a l'home que havien vingut dues persones d'immigració que podrien solucionar el seu problemes i li van demanar que obrís la porta. Quan l'home va obrir la porta els agents van tirar un petard i aprofitant la distracció van entrar i se li van llançar a sobre.